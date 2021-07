Slovensko zavřelo hranice, naštvaní Češi zátarasy odsunuli a projeli!

Slovensko začalo s intenzivními kontrolami, od úterý dokonce úplně uzavřelo většinu hraničních přechodů. To rozčílilo lidi z obou strach česko-slovenské hranice. Někde to vzali do svých rukou, a když šli policisté na oběd, zátarasy si posunuli a projeli. Problémy má kvůli přísnému opatření také autobusová doprava.