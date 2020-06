Slovenský premiér míří do Česka, setká se s Babišem i Zemanem

Slovenský premiér míří poprvé od nástupu do funkce do Česka, setkat by se měl s premiérem Andrejem Babišem, se kterým bude řešit vzájemnou spolupráci, režim na hranicích či například dopady šíření koronaviru. Igor Matovič se sejde i s českým prezidentem či s předsedy obou komor Parlamentu ČR.