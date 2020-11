Sněmovna projedná rozpočet na rok 2021, podpořit ho přijde prezident

Ve středu pokračuje schůze Poslanecké sněmovny, tentokrát je na programu návrh státního rozpočtu na rok 2021. Dopoledne jej do dolní komory před poslance přijde podpořit prezident Miloš Zeman. Ten o rozpočtu jednal minulý týden s ministryní financí Schillerovou (za ANO).

Státním rozpočtem na příští rok se Sněmovna ve středu teprve začne zabývat. Závěrečné schvalování se očekává až v polovině prosince. Poslancům byl předložen návrh rozpočtu se schodkem 320 miliard korun.

Očekává se, že jej podpoří vládní strany s podporou KSČM, opozice se však k návrhu staví kriticky a bude na schůzi usilovat o jeho přepracování vládou.

"Vládou navržený rozpočet nemá nic společného s ekonomickou realitou a TOP 09 nebude hlasovat pro báje. Navrhneme ho přepracovat," napsala v úterý na twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Za ty roky v politice si nepamatuju, že by si nějaký ministr financí dovolil předložit rozpočet, na jehož příjmové i výdajové straně jsou čísla vycucaná z prstu. Už jsme dlouho neslyšeli fráze o řízení státu jako firmy, že? Taková firma by totiž velmi rychle přišla na buben," pustil se do vlády poslanec Martin Kupka (ODS).

Rozpočet nepodpoří ani STAN. "Vláda se v době krize připravuje o své příjmy a neustále zadlužuje další generace. Jede vlakem z prudkého kopce proti zdi a hnutí STAN se k této sebevražedné jízdě nepřipojí," říká členka rozpočtového výboru za hnutí STAN Věra Kovářová.