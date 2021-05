Spor o patenty: Státy se přou, kdo má mít právo vyrábět vakcíny. ANKETA

Jedním z témat summitu lídrů Evropské unie v Portu je uvolnění patentů na výrobu vakcín proti koronaviru. Řeší se, jestli je v pořádku, aby farmaceutické firmy patenty volně poskytly. Znamenalo by to, že by je mohly vyrábět další společnosti ve svých továrnách a to by mohlo zrychlit distribuci.