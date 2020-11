Spory o daňový balíček, Schillerová a Babiš jednají s předsedou Senátu

Ve středu odpoledne se koná schůzka premiéra Andreje Babiše (ANO), ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) a předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila (ODS). Videokonference by se měli účastnit také předsedové senátorských klubů. Jednat by měli o daňovém balíčku, který provází řada nejasností.

Po jednání se uskuteční tisková konference senátorů, která by měla začít v 17:00. Výsledky schůzky by následně měla okomentovat i ministryně financí Alena Schillerová na brífinku před Úřadem vlády, který budete moci sledovat živě na TN.cz.

Hlavním tématem jednání je daňový balíček, který v noci na pátek prošel Poslaneckou sněmovnou. Schillerová žádá, aby Senát návrh Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) na zvýšení slevy na poplatníka, který prošel společně se zrušením superhrubé mzdy a snížením daně z příjmu, vypustil. Podle ní není možné mít všechno dohromady.

"Pokud by se to nestalo, znamenalo by to pro veřejné rozpočty ztrátu 130 miliard, pro obce 31 miliard a pro kraje 12 miliard korun. Budu proto apelovat na senátory, aby balíček v této podobě vrátili Sněmovně s návrhem na vypuštění návrhu na trvalé snížení slevy," zveřejnila ministryně financí.

Změny, které schválila Poslanecká sněmovna, zatím nejsou definitivní, vše záleží nyní na postoji Senátu. Nakonec bude daňový balíček ještě potřebovat podpis prezidenta.