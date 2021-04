Srbsko jako první evropská země začala s výrobou vakcíny Sputnik V

"Výroba vakcíny Sputnik V byla úspěšně zahájena v Srbsku," uvedl v úterý Kirill Dmitriev, generální ředitel Ruského fondu přímých investic (RDIF) a dodal, že je "první evropskou zemí, která začala vyrábět ruskou vakcínu" – tedy mimo samotné Rusko.

RDIF, který financoval vývoj Sputniku V v moskevském Gamaleya Institutu, uzavřel v polovině března dohodu s bělehradským institutem Torlak na výrobu vakcíny v Srbsku. Bělehrad používá od ledna Sputnik V k očkování svých občanů – i obyvatel sousedních států.

Nové Dillí vydalo tento týden nouzové povolení k použití vakcíny vyvinuté Ruskem. Tři indičtí výrobci – Virchow Biotech, Stelis Biopharma a Gland Pharma – podepsali v březnu smlouvy na výrobu přibližně 750 milionů dávek Sputniku V, které začínají koncem tohoto roku. Dmitrijev v úterý novinářům řekl, že se očekává, že do léta bude v Indii vyrobeno 50 milionů dávek měsíčně.

