Staněk zůstane ministrem kultury. Má to však podmínku

Už třetí týden řeší sociální demokraté, jak se vypořádat s rozhodnutím ministra kultury, který odvolal ředitele Národní galerie Jiřího Fajta a také šéfa Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. I tentokrát Staňka vedení ČSSD podrželo.

"Politické grémium uložilo panu ministrovi, aby do konce května připravil transparentní výběrové řízení na obě uvolněné funkce. Současně mu uložilo, aby zklidnil situaci v rezortu kultury," řekl předseda ČSSD a místopředseda vlády Jan Hamáček.

Strana problém řeší intenzivně i proto, že jim podle politologů Staňek mohl sebrat městské voliče před blížícími se eurovolbami. "Voliči, kteří volí do europarlamentu, jsou voliči vzdělanější, kteří se více zajímají o společenské dění a to jsou vlastně ti voliči, kterým pan prezident říká trochu ironicky kavárna. A u těch by skutečně odvolání Antonína Staňka našlo odezvu," uvedl politolog Jiří Pehe.

Brzy ráno se kvůli rozhodnutí ministra kultury Staňka sešel i podvýbor pro kulturu. Staněk ale pochybnosti poslanců prý nerozptýlil. "Ministr Staněk nás nepřesvědčil o tom, že odvolání z minuty na minutu, které provedl 18. dubna, bylo odůvodněné," sdělil Martin Baxa (ODS), předseda podvýboru.

Staněk není jediným ministrem, který v posledních týdnech hýbe veřejným míněním. Už na příští pondělí se chystají v několika městech další demonstrace proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové.