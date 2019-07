Stanislav (18) chytil obřího kapra! Stal se z něj český rekordman

Mladému rybáři pod tíhou úlovku málem praskl prut i podběrák. Desítky minut pak trvalo, než ho Stanislav Blažka dostal na člun a není se také čemu divit. Kapr, kterého vytáhl, vážil 32 kilogramů.

"Kapra jsem zdolával ze člunu, a do člunu jsem ho dostal na třetí pokus, protože to není nic jednoduchého," popsal Stanislav Blažka. Většího kapra u nás nikdo nikdy nechytil. Jiní rybáři na podobný úlovek čekají celý život. Studentovi hotelové školy, který rybaří od svých pěti let, se jeho sen splnil už v osmnácti letech.



Kapra pojmenoval Fantastic. "Stanislav Stanley Blažka je v tuto chvíli nový český rekordman, protože chytil nejtěžšího českého kapra ve svazových vodách české republiky," řekl Josef Pepíno Vaněk, muzeum českých rekordů Pelhřimov.

Raritou bývá, když se u nás chytne i více než dvacetikilogramový kapr. "Tomuto rekordnímu zachutnala speciální směs. Je to směs různých mouček, extraktů a vajíček," popsal Blažka. "Tak zase doufám, že se někdy uvidíme, můj Fantasticu," dá rekordman kaprovi pusu a pustí ho zpět do vody.