Stát chce koupit letadlo za půl miliardy! Bude pro prezidenta i ministry

Téměř 580 milionů korun má stát nový letoun, který bude sloužit hlavně k přepravě vládních a ústavních činitelů. A shánět ho ministerstvo obrany začne hned po prázdninách.

"Ministerstvo se chystá v září vyhlásit výběrové řízení na nákup malého dopravního letounu. V současné době používáme letouny podobného typu, to je Challenger nebo Jak-40," potvrdil mluvčí resortu obrany Jiří Caletka. Jenže tato letadla už pomalu dosluhují. Životnost dvou strojů typu Jak-40 totiž příští rok končí.

Do nového letadla by se mělo vejít 14 až 19 pasažérů. Ti by měli mít k dispozici alespoň šest postelí nebo jiných míst na spaní. Firma, která ho dodá, pak musí podle zakázky zajistit také jeho servis. A to po dobu dvou let.

Specifickým požadavkům ministerstva dopravy odpovídají podle odborníků ale v zásadě jen tři typy letounů. "Od Bombardieru by se mohlo jednat o letadlo Global Express. Od Gulfstreamu Gulfstream V. Od brazilského Embraeru o letoun Legacy ve speciální úpravě pro tyto lety," uvedl letecký expert Ladislav Keller.

"Uvidíme podle nabídky. Určitě všechny nabídky musí splnit technické parametry," prohlásil Caletka. Cena jednotlivých strojů se pak liší podle výbavy a dalších služeb, které k němu prodávající přidá. Přesto by se podle expertů dalo vládní letadlo pořídit i za menší peníz.

Standardně se k podobným strojům přidává i zaškolení personálu a servis na následující roky. Letadla v této cenové kategorii se už pro přepravu politiků nijak neupravují. Dnes létají delegace do zahraničí nejčastěji dvěma Airbusy, jedním pro 120 cestujících, druhým pro čtyřicet.

Právě vládním Airbusem na konci června odletěli fotbalisté Jablonce na zápas do Jerevanu a byl z toho skandál. Fotbalisté slibovali, že si cestu uhradí, zatím se to ale nestalo.