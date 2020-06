Stát pivovaru příliš nepomohl, zachránili ho lidé. Kapka nepřišla na zmar

Vládní opatření pořádně zamávala s existencí celé řady pivovarů. Majitel pivovaru Gwern Petr Ugrin se ale nehodlal vzdát. I přesto, že kvůli opatření přestal pivovar ze dne na den rozvážet a tržby šly o zhruba 80 procent dolů, nedal se a snažil se s nastalou situací vypořádat.



Po třech týdnech od nařízení začala pivovar zachraňovat prodejna, kde nabízeli pivo s sebou. "Narostlo to tím třeba na 50 procent původního stavu. Hodně nás podrželi právě ty lidi. Sice jsme měli ztráty, ale nebyla to tak čistá nula," sdělil Ugrin.



V souvislosti s koronakrizí se rozhodli zřídit také e-shop. "Po dobu karantény to fungovalo celkem dobře," chválil si majitel a dodal, že nyní už to není nic stěžejního, protože přes e-shop momentálně tolik objednávek od uvolnění opatření nepřijímají. Nicméně ani ten neměl v době pandemie takový vliv.



"To, co nás udrželo, nebyl ani tak stát, od toho jsme prakticky nic kromě Antivirusu nedostali, ale ti lidé, kteří si chodili kupovat pivo v lahvích domů. To bylo to stěžejní, co nás udrželo při životě," přiznal Ugrin.



Největší vliv měla především iniciativa Zachraň pivo. "To byl asi ten stěžejní bod, kdy se o nás lidé dozvěděli a začali chodit. Chutná jim to a chodí dál i po karanténě," zaradoval se majitel s tím, že díky těmto lidem, ať už stálým zákazníkům i těm nově příchozím, nemuseli žádné pivo vylévat.



Podle jeho slov jim také hodně nahrávalo do karet, že se lidé začali zajímat o to, co si kupují a zaměřují se více na kvalitu. "Už je nezajímá cokoliv za co nejnižší cenu, ale dobré a kvalitní věci bez chemie a konzervantů," zaradoval se Ugrin s tím, že co jim také pomohlo, byl právě zájem nadnárodních koncernů, které od něj začaly pivo odebírat.