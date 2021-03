Maturanti jsou stále v nejistotě! Dohady o podobě zkoušek nekončí

Podle premiéra by úřední maturita pomohla alespoň části studentů zmírnit dopady distanční výuky. Ta se podle něj negativně podepisuje na psychice řady školáků. "Tady jde o víc než o znalosti a dovednosti dětí, tady jde o duševní zdraví celé jedné mladé generace a my můžeme pomoci alespoň části pomocí úřední maturity," zveřejnil Babiš.

Premiér to prý konzultoval například se studentskou iniciativou NE:BRZO. "My bojujeme za spravedlivou úřední maturitu pro studenty, jsou tady výrazné technické problémy u distanční výuky, jsou tady výrazné rozdíly mezi studenty, které distanční výuka ještě prohloubila," vysvětlil Jiří Daniel Trávníček z iniciativy NE:BRZO.

Jenže podle resortu školství by úřední maturita vyžadovala změnu zákona. "Opatření obecné povahy, které by v současné době rušilo konání maturitní zkoušky, by nebylo v souladu se zákonem. Jinými slovy dle zákona toto nyní není možné," uvedla mluvčí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR Aneta Lednová.

"Už by tady to téma mohl pan premiér nechat ležet. Musí vědět velice dobře, protože je premiér, že by to znamenalo změnu školského zákona, a musí vědět, že by se to nestihlo," sdělila předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR Renata Schejbalová.

"Považuji tato vyjádření pana premiéra za velice nešťastná, protože jen přináší další nejistotu žákům, kteří už by se měli připravovat na maturitu," reagoval předseda Unie školských asociací ČR Jiří Zajíček.

"Úřední maturita je pro mě selhání státu, je to selhání státu ve výuce, vzdělávání a je to naprostá rezignace na to, co se studenti skutečně naučili a jak za poslední jeden a půl roku fungovali," řekl místopředseda sněmovního školského výboru Lukáš Bartoň (Piráti).

Ministr Plaga představil zjednodušenou verzi maturity už začátkem ledna. Tehdy navrhl zrušit slohy z češtiny a cizího jazyka. Další změna přišla na začátku března, kdy ministr ohlásil zrušení povinné ústní zkoušky z češtiny a z cizího jazyka. Navíc studenti, kteří pracují kvůli covidu-19 v nemocnicích nebo v domovech pro seniory, nebudou muset absolvovat ani didaktické testy. Pro ostatní zůstanou povinné, pouze se u nich prodlouží čas. Plaga už před časem řekl, že rozhodnutí považuje za definitivní.