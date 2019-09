Summit V4 v Praze, zástupce Kosova po Zemanově prohlášení nedorazil

Premiéry Petra Pellegriniho, Viktora Orbána a Mateusze Morawieckého uvítal předseda české vlády Andrej Babiš na Pražském hradě v půl jedenácté. Poté se premiéři odebrali k společnému jednání za zavřenými dveřmi.

Později by se k této čtveřici měli přidat premiéři Srbska, Severní Makedonie, Černé Hory, Albánie a Bosny a Hercegoviny.

Ve 12:45 pak čeká celou tuto skupinu pracovní oběd. Tématy mají být posílení spolupráce mezi zeměmi V4 a státy z Balkánu, zhodnocení hospodářských vztahů a integrace balkánských zemí do Evropské unie.

Summit by měl být ukončen v půl třetí tiskovou konferencí. Účast na summitu na poslední chvíli zrušil zástupce kosovské vlády a to po kritice prezidenta Miloše Zemana. Ten při návštěvě Srbska prohlásil, že by se mělo jednat o tom, aby Česko odvolalo uznání Kosova samostatným státem. Je dost možné, že i to bude tématem dnešního summitu V4.