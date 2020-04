Zdálo se mi o vlastním pohřbu, řekl taxikář o boji s Covid-19. Už je doma

Třiačtyřicet dní hospitalizace, třicet dní umělého spánku a deset kilogramů dole - s takovou se nyní taxikář z Prahy opět nadechl čerstvého vzduchu. "Cítím se skvěle. První věc, kterou udělám, je, že si dám čaj," svěřil se.

To, co za zdmi nemocnice zažil a co přirovnává k noční můře, bylo ze začátku jen podezřením na virózu. "Nejdřív to vypadalo na rýmičku," řekl taxikář. Ta se ale po dvou dnech změnila ve vysoké horečky. Na infekční oddělení v nemocnici Na Bulovce byl převezen 7. března. To ještě netušil, že o tři dny později bude bojovat o život. Čtyři týdny byl napojený na plicní ventilaci, utlumován léky a měl silné halucinace.

"Vytrhával jsem si všechny kanyly, snažil jsem se utéct. Když se probouzíte a vidíte kolem sebe partu "kosmonautů", můžete si myslet ledacos - třeba že přijeli marťani a chtěji na vás dělat pokusy," popisuje vypjaté chvíle taxikář.

Ze zmateného bdělého stavu má vzpomínky i na stav v kómatu. "Zdálo se mi o vlastním pohřbu. Hovořil jsem se strýcem, se kterým jsem 40 let nemluvil," vzpomíná. Mluvily na něj i hlasy, které nedokáže identifikovat. "Jestli to byli andělé nebo smrt, to nevím. Nedokážu to definovat," řekl.

Za celou dobu napočítal tři osobní výhry - odebrání sondy z žaludku, sundání dýchacího přístroje a přivezení mobilní toalety. "A když jsem potřeboval, tak jsem si mohl sám sednout," popisuje boj s nemocí. Po probuzení byl svět kolem jiný. Z pár desítek nakažených byly tisíce a republika byla v karanténě.

Přesto to bylo to poslední, co řešil. "V tom okamžiku, kdy cítíte, že můžete umřít, stane se z vás ten největší sobec na světě. Vás nezajímá, jestli jsou všichni kolem nemocní, ale vy se chcete uzdravit, vy se chcete vrátit domů," svěřil se. Domů ho v pondělí po poledni konečně odvezla sanitka. Až mu prý otrne a otevřou se zahrádky, koupí maso a pivo a lékaře, kteří o něj pečovali, pozve na grilování.