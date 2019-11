Těšili se na Karibik, zájezd jim zrušili. Osud Neckermanna je stále nejistý

Několik týdnů nebo dokonce měsíců zaplacená dovolená a nakonec náročné shánění jiného zájezdu - to potkalo některé klienty cestovní kanceláře Neckermann. "Měli jsme koupenej zájezd na Kubu tři čtvrtě roku, bylo to zaplacený a týden před odletem mi to cestovní kancelář Neckermann zrušila," postěžovala si paní Ivana.

Obdobný případ řeší i pan Libor. "Plánoval jsem, že v pondělí poletím na Maledivy, a v pátek dopoledne jsem se dozvěděl, že mám smůlu, že prostě nikam neletím," řekl.

Cestovní kancelář Neckermann v uplynulých týdnech zrušila přibližně polovinu prodaných zájezdů. Do konce letošního roku by s ní mělo odjet na dovolenou ještě asi 450 lidí. "Je zde asi 500 rezervací, které jsou prodány a prozatím není známo, zda poletí či nikoliv, jedná se zejména o rezervace od 1. ledna a dále," řekl mluvčí společnosti Jan Šrámek.

Ve čtvrtek svůj konec oznámila německá pobočka britské cestovní kanceláře Thomas Cook. "V příštím týdnu bude ukončena činnost německé pobočky a je tedy možné, že i v Čechách bude mít Neckermann nový osud," tvrdí ekonom Štěpán Křeček.

Česká pobočka cestovní kanceláře Neckermann o své budoucnosti v těchto dnech jedná s možnými investory. Právě výsledky jednání rozhodnou o zájezdech v příštím roce. "Stále existuje celá řada variant, jak jednání mohou dopadnout - vstupem nějakého investora nebo například odkupem nějakého podniku či například převzetím rezervací. Nedá se aktuálně vyloučit žádná varianta," řekl Šrámek.

Kancelář zrušené zájezdy svým klientům průběžně proplácí, do čtvrtka tak vrátila přes 17 milionů korun.