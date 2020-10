Testování všech lidí v ČR? Není možné nikoho donutit, tvrdí právníci

"Není možné lidem nařídit, aby se nechali otestovat. To by bylo možné pouze v případě, že by bylo podezření na nákazu. Ale pokud by se jednalo pouze o preventivní testy, není možné, aby se to přikázalo,“ tvrdí právník Viktor Pak.



Ten zároveň zdůraznil, že by se jednalo o zásah do osobnostních práv. S tím souhlasí také další právník Jan Kolesár. Podle něj by takové nařízení bylo možné pouze v případě speciální právní úpravy. Muselo by tedy dojít k úpravě zákona.



"Umím si takovou úpravu představit v případě, kdy by se koronavirus prokázal u určitého procenta například v jedné škole. Pak by mělo smysl otestovat všechny. Chápal bych to u určitých lokálních skupin. Celoplošně je to však už horší,“ dodal Kolesár.



Sám ministr zdravotnictví Roman Prymula však později připustil, že nikoho do testování nemůže nutit a bude dobrovolné. Doufá však, že se povede otestovat alespoň šest milionů lidí. Podle Prymuly by totiž testování všech obyvatel bylo jednou z možností, jak zpomalit šíření koronaviru v Česku.



"Byla by to výhoda. Viděli bychom, kdo je pozitivní. Vadí nám, že nevíme, kolik přesně lidí je aktuálně infekčních. Pokud to budeme vědět, dáme je do izolace a proces šíření se výrazně zpomalí," řekl Prymula.

O testování hovořil Prymula ve čtvrtek na tiskové konferenci: