Testovat stíháme rychleji než většina světa, pochlubil se Adam Vojtěch

Jaké je skutečné procento nakažených v populaci, se měří jen těžko. U některých lidí probíhá nemoc bezpříznakově nebo velmi mírně, mohou ji tedy roznášet, aniž by to sami tušili. I proto je třeba co nejvíce testovat. Jak dobře si v tom stojíme?

České vládě se dlouho vyčítalo, že se málo testuje. Bylo málo míst, které měly oprávnění odběry provádět, i laboratoří, které by vzorky zpracovávaly, zdravotníci si stěžovali i na nedostatek potřebného vybavení, včetně speciálních štětiček, kterými se odběr provádí. Na všem vláda pracuje a snaží se neustále zvyšovat objem lidí, které za den dokáže otestovat.

Během posledních týdnů tak narostly počty odběrových míst, přibývá i laboratoří, které vzorky vyhodnocují. Vláda se snaží zapojit, koho jde: soukromé laboratoře i dostatečně vybavené univerzity a prostory akademie věd. Podle premiéra Andreje Babiše by testovacích míst mělo být brzy sedmdesát. Na samotné odběry dnes již lidí tak dlouho nečekají, problémem jsou ale právě výsledky. Přetížené laboratoře dělají, co mohou, přesto na výsledky stále lidé čekají často i týden.

I tak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vnímá velké zlepšení a se současným stavem testování je spokojen. „Daří se nám zvyšovat počet testovaných, za poslední březnový den to bylo 6206 pacientů. Už neplatí, že Česká republika málo testuje,“ potvrdil ministr zdravotnictví.

„Tolik testů je jednak náš rekord, a jednak číslo, které nás posouvá do velkého nadprůměru i ve světovém měřítku,“ dodal Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Denní počty, které odběrová místa stíhají odbavit, se stále zvyšují. Podle nejaktuálnějších dat ministerstva zdravotnictví bylo dosud v ČR otestováno 60 990 lidí, pozitivně vyšel test 3 604 z nich. Do konce dubna by podle odhadů ministerstva v Česku mohlo být testováním zachyceno až 14 tisíc nakažených.

V celkovém počtu provedených testů patříme ve světovém měřítku do první desítky, většina zemí je v testování mnohem pomalejší.

V počtu testů je podle webu Our World in Data na špici USA, to stihlo do 31. března otestovat 1,11 milionů lidí. Přes půl milionu testů již podle informací webu Stopkoronavirus stihlo Rusko, která má 536 tisíc otestovaných, ale i nejpostiženější evropská země, Itálie, která otestovala již 506 968 lidí. Jižní Korea hlásí 410 564 otestovaných. V Evropě má vysokou protestovanost také Velká Británie, ta stihla otestovat již 143 186 lidí. Například Slovensko dosud podle údajů slovenského ministerstva zdravotnictví otestovalo 9 097 lidí.

Co se týče denního počtu testů, v tom máme nejblíže Velké Británii, která v současné době stíhá více než osm tisíc testů denně. V Itálii je to i kolem třiceti tisíc testů denně. Spojené státy stíhaly z počátku řádově tisícovky testů denně, od 17. března ale díky masivní distribuci rychlotestů po celé zemi počet otestovaných rapidně narostl, nyní dokážou provést až sto tisíc testů denně.

Mnohem pozitivnější, než samotné počty testů, je ale i podíl těch, u kterých odběry nákazu potvrdí. Tento počet samozřejmě kolísá, v České republice ale dosud nepřesáhl 7 %. Momentálně se drží na 6,1 % pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů.

Výrazně vyšší než my má toto číslo samozřejmě Itálie, kde se podíl nakažených pohybuje kolem 20,5 procent. I sousední Rakousko se potýká s podílem nakažených kolem 16,8 %. Vyšší statistiky má také USA (15 %), Velká Británie (14,5 %) nebo Dánsko (11,1, %). Naopak nižší poměr nakažených hlásí Polsko (4 %) nebo Maďarsko (3,2 %).

V Česku se testuje klasickým odběrem i pomoci rychlotestů, které dorazily 18. března z Číny. Podívejte se na reportáž: