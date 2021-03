Testy dvakrát týdně, děti v rouškách. Tak má vypadat návrat do školek

Ministerstvo školství rozeslalo do mateřských škol materiál, v němž popisuje, jak má vypadat návrat předškoláků do tříd. V dokumentu se mimo jiné uvádí, že děti budou muset mít povinně chirurgické roušky, dvakrát týdně pak mají probíhat testy na koronavirus.

"Nevím, jestli je to jen nástřel, nebo to tak bude, ale přišlo nám, že jako mateřská škola budeme otvírat jen pro povinné předškolní vzdělávání ve skupinách po maximálně 15 dětech," řekla TN.cz v pondělí večer ředitelka malé mateřinky z východních Čech, která si přeje zůstat v anonymitě.

Doplnila, že v dokumentu se uvádí, že všichni zaměstnanci budou muset nosit respirátory, ochraně nosu a úst se ovšem nevyhnou ani samotné děti. "Žáci MŠ, ZŠ a speciálních škol - zdravotnická obličejová maska splňující parametry. A dvakrát týdně se máme testovat," popsala ředitelka s tím, že dokument v pondělí dorazil do datových schránek.

Menší chirurgické roušky se sice už podle ní sehnat dají, děti v nich ale prý celý den nevydrží. "Jak budou jíst, jak budou spát? S rouškou ne," zamýšlí se pedagožka. V materiálu, který ministerstvo rozeslalo, podle ní ale není konkretní datum, k němuž se mají děti krátce před nástupem do prvních tříd ZŠ do školek vrátit.

"Jde také o to, jak se k tomu postaví rodiče. Někteří třeba řeknou, že děti za těchto podmínek do školky nepošlou. Já jsem dnes se všemi mluvila, respektují to, ale přijde jim zvláštní, že se mají děti dvakrát týdně testovat a k tomu nosit celý den roušky," uvedla ředitelka mateřinky. Navíc očekává, že si děti budou roušky stejně stahovat, protože jim budou vadit.

