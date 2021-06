Toto v jídle nechcete! PŘEHLED nevhodných a zakázaných éček

Éčka v potravinách slouží k tomu, aby prodloužili trvanlivost, zvýraznily či obnovily barvu potravin, zvýšily nebo omezily kyselost a zahušťovací vlastnosti, případně dodávají potravně sladkou chuť.



Evropský úřad pro bezpečnost (EFSA) ve středu označil za jedovaté potravinářské barvivo E171, což je oxid titaničitý, známý také jako titanová běloba. Podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) nyní v podobném režimu jako E171 nyní EFSA žádné jiné éčko neposuzuje.



Posuzování potravin a jejich složek v jiném režimu je ale neustále na programu. "Aktuálně se jednalo o E160b, což jsou barviva bixin a norbixin. Nedošlo k zákazu, došlo k administrativnímu rozdělení tohoto éčka na další dvě k letošnímu lednu. Jde o stanovení jiných podmínek používání. Zatím nebylo stanoveno přechodné období," řekl pro TN.cz mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.



Informační centrum bezpečnosti potravin (ICPB), které spadá pod ministerstvo zemědělství, připravilo také tabulku potravin, ve kterých žádná éčka být nesmí:



Povolené přísady do potravin a informace o podmínkách jejich využití najdete na stránkách Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE), které spadá pod Evropskou komisi. Stránky jsou v angličtině, proto je velmi nápomocný seznam povolených, nevhodných a zakázaných látek od spolku FÉR potravina. Spolek pomáhá lidem vyznat se ve kvalitě a složení potravin.



Seznam éček FÉR potravina ukazuje kromě povolených a nepovolených éček i ta, která jsou podle spolku nevhodná. Neexistuje totiž zákonem daná metrika určování nevhodnosti, byť u některých éček musí být poznamenáno, zda jsou alergenní, způsobují hyperaktivitu nebo jsou projímavé.

Nevhodnost éček posuzuje spolek na škále od nuly do šestky. Čím vyšší číslo, tím méně vhodná látka. "První rozdělení do kategorií je, jestli je éčko přírodní, přírodně identické či syntetické. Pak přidáváme, jestli má nebo nemá nežádoucí účinky. Jestli má ze zákona limitaci, to znamená, že se nemůže použít v jakékoliv míře, ale je tam jasně dané, kolik se toho může použít," vysvětlila mluvčí spolku Hana Střítecká.



"Bereme také v potaz to, jestli jsou éčka úplně zakázaná v některých potravinách, jako třeba že potraviny pro děti je nesmí vůbec obsahovat. Éčka, které máme v kategorii šest, jsou látky čistě syntetické, mají daný zákonný limit, nesmí se použít do přípravku pro děti a musí u nich být napsáno, že způsobují hyperaktivitu či že mají projímavé účinky," doplnila Střítecká.



V seznamu uvedený zákaz používání látek platí pouze pro potraviny, v jiných případech ale mohou být povolené, například v léčivech. Spolek také spravuje databázi potravin, kde si můžete po zadání názvu přečíst, jaká konkrétní potravina obsahuje éčka a jejich hodnocení škodlivosti.