Trápil vás na dovolené hluk či zápach? Máte nárok na odškodné

Léto je v plném proudu a lidé vyráží na vysněnou dovolenou. Ta se ale může rychle změnit v peklo. Pokud cestovní kancelář nesplní to, co slibovala při uzavření smlouvy, má cestující nárok na odstranění vad. Pokud k nápravě nedojde, může pak požadovat slevu z ceny.

Může se stát, že má vysněný zájezd drobné i výrazné vady, které vám celou dovolenou mohou zkazit. Ať už jsou to škůdci v pokoji, nefunkční záchod či třeba všudypřítomný zápach, zákazníci cestovních kanceláří mají nárok na nápravu.

Když jsou drobné vady, tak si klient může sám určit lhůtu k nápravě. "Konkrétně třeba měl mít pokoj s výhledem na moře, ale je to obráceně někam do dvora, tak může vyzvat delegáta nebo někoho, kdo zastupuje cestovní kancelář, aby mu to třeba do hodiny vyměnil, tak jak to chtěl," vysvětlil advokát René Šifta.

V případě závažných vad má pak klient nárok dokonce na zrušení celého zájezdu, cestovní kancelář ho pak musí dopravit na místo, odkud zákazník vyrazil.

Pokud se vady odstranit nepodaří, může zákazník požadovat po cestovní kanceláři slevu. Málokdo ale tuší, na co všechno má vlastně nárok.

Ukazatelem může být takzvaná Frankfurtská tabulka slev. Tou se řídí německé cestovní kanceláře, v Česku se podle ní kanceláře řídit nemusí, konečnou autoritou pro posuzování výše slevy je soud.

Důležité je vše nejprve na místě řešit s delegátem. V případě neúspěšných zájezdů, kdy se nedostatky nepodařilo odstranit, by měli klienti vady fotit. Zájezd je pak nutné reklamovat do jednoho měsíce.