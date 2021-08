Třetí dávka očkování. Virolog řekl, kdo ji potřebuje a kdy se může začít

Třetí dávka očkování proti koronaviru se v posledních týdnech intenzivně skloňuje. Některé státy už ji lidem nabízejí, české ministerstvo zdravotnictví rozhodne do konce srpna. Evoluční biolog Jiří Černý ve Snídani s Novou nastínil, kdy by se s přeočkováním mohlo začít.

Odborníci ministerstva zdravotnictví momentálně vyhodnocují zda a kdy se v Česku začne přeočkovávat třetí dávkou. Rozhodne se do konce srpna, oznámil minulý týden šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO). Podle virologa Jiřího Černého je další dávka žádoucí, nemělo by se s ní ale pospíchat.

"Určitě do budoucna potřeba bude. Je otázka, zda je potřeba nyní, já si myslím, že ne. Ale musíme to ještě pečlivě zvážit. Jedna věc je, že imunita po prodělaném covidu nebo očkování nám postupně klesá. Jenže potřebujeme naočkovat nejenom lidi v rozvinutém světě jako v Evropě a Severní Americe, je nutné vakcíny distribuovat i do nerozvinutého světa," řekl Černý ve Snídani s Novou s tím, že třetí dávka by mohla ohrozit rozvojové země.

Před tím už varovala i Světová zdravotnická organizace (WHO). V mnoha afrických státech zatím dostalo první dávku vakcíny sotva procento obyvatelstva. Tamější nízká proočkovanost by prý mohla později způsobit problémy i Evropě a Americe.

Anketa Jak se stavíte ke třetí dávce? Protilátky klesají, takže čím dříve, tím lépe 68 49 hlasů Měli bychom s ní počkat, až se proočkují rozvojové země 18 13 hlasů Vakcíny by se měly rozdělit spravedlivě, aby se očkovalo všude 14 10 hlasů Hlasovalo 72 lidí.

Třetí dávku už lidem nabízí třeba Izrael, brzy to má v plánu i Velká Británie. Zástupci společnosti Pfizer/BioNTech se domnívají, že bude nutná mezi půl rokem až rokem od druhé dávky. Pokud se stejnou cestou vydá i Česko, podle Černého by se zatím přeočkování nemělo týkat úplně všech.

"Protilátky pravděpodobně klesají různě v závislosti na různých faktorech. Jedním z nich je samozřejmě věk očkovaných, další může být zdravotní stav. Lidé, kteří mají výrazné potíže s imunitou, dosahují vyšších hodnot protilátek později než zdraví lidé, a klesá to u nich rychleji. Pokud by se skutečně rozhodlo o třetí dávce, bylo by výhodné to dělat zatím pro tyto skupiny a nikoliv plošně," pokračoval.

Správný čas na třetí dávku pro lidi bez zdravotních obtíží podle něj nastane až v průběhu příštího roku. To už by navíc měly být k dispozici vylepšené vakcíny, jež budou lépe fungovat proti novým, zákeřnějším mutacím koronaviru.

"Zatím je tam stejná očkovací látka, ta zatím velmi dobře funguje. Pfizer i Moderna už pracují na nějakém updatu, kde by se dosáhlo vyšší imunity i pro nové mutace," uzavřel Černý.