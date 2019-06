Tropické dny budou provázet silné bouřky, přívalový déšť a kroupy!

Meteorologové vyhlásili výstrahu před silnými bouřkami, které by měly zasáhnout severozápad republiky už dnes kolem šesté odpoledne, výstraha je platná až do noci na úterý. Teploty by měly v následujících dnech přesahovat tropickou třicítku, prosluněné dny budou ale provázet silné bouřky.