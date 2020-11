Trump poprvé uznal, že Biden vyhrál! Washington v noci sevřely násilnosti

"Vyhrál, protože volby byly zmanipulované," uvedl v neděli odpoledne americký prezident Donald Trump na svém twitteru na adresu prezidentského kandidáta Joea Bidena.

"Nebyli povolení žádní dohlížitelé voleb a ani pozorovatelé, hlasy byly zpracovány společností Dominion vlastněnou radikální levicí se špatnou pověstí a ubohým vybavením," zdůvodnil své podezření na zmanipulované volby. Zmínil také falešnost médií.

Tweet, ve kterém Trump uznal Bidenovu výhru:

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldnt even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg