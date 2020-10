Trump s Bidenem se střetli v debatě, řešili koronavirus i Severní Koreu

Dvě kolony černých aut projíždějí městem Nashville. Míří směrem k Belmont University, kde už za pár hodin proběhne poslední televizní duel před nejsledovanějšími volbami tohoto roku, volbami prezidenta Spojených států amerických.

Do sálu přichází demokrat Biden a republikán Trump, kterého do Nashvillu přijela podpořit i první dáma Melania. Hned od začátku si oba protikandidáti ostře vyměňují názory. "Dvě stě dvacet tisíc Američanů zemřelo. A nikdo z vedení naší země se nemůže zbavit svého dílu zodpovědnosti za to, že nedokázal dostat pandemii pod kontrolu," řekl Joe Biden.

"Nemůžu za to, že se virus dostal do Spojených států. Je to chyba Číny. Stejně jako virus, ani Joe nemůže za to, že sem přišel," oponoval současný prezident Donald Trump.

Kromě pandemie se oba kandidáti věnovali ekonomice Spojených států i vztahu USA se Severní Koreou. "Mohli bychom se dostat do nukleární války se Severní Koreou. Proto jsem zlepšil svůj vztah s Kim Čong Unem. Nyní máme dobrý vztah a žádnou válku," pronesl Trump.

"Severní Korea je problém a co s tím udělal Trump? Dal jim legitimitu. Říkal o sobě a Kim Čong Unovi, že jsou kámoši," řekl kandidát na prezidenta USA Joe Biden.

Podle analytiků byla debata podstatně klidnější, než ta předchozí a lépe z ní vyšel Biden. Trump po debatě odletěl do Bílého domu a Biden do státu Delaware.