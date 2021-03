Chorvatsko mění režim na hranicích. Oznámilo, koho do země vpustí

Vstup do Chorvatska bude od 1. dubna umožněn pouze lidem s negativním PCR testem, který není starší než 48 hodin, a také lidem, kteří jsou už naočkovaní nebo onemocnění covid-19 prodělali. V pátek o tom informoval chorvatský ministr vnitra Davor Bozinovič. Země zároveň plánuje uznávat takzvané zelené covidpasy.

Od příštího měsíce bude moci do Chorvatska přicestovat každý, kdo předloží negativní PCR test na koronavirus, který není starší než 48 hodin. Cestujícím, kteří prodělali covid-19 během posledních šesti měsíců před vstupem do Chorvatska, bude vstup umožněn také.



"Těm, kteří byli očkováni proti covidu-19 pochopitelně umožníme vstup do země," řekl v pátek na tiskové konferenci chorvatský ministr vnitra Davor Bozinovič. Děti do 7 let testy podstupovat nemusí.



Češi se tak při plánování letní dovolené u Jadranu musí připravit na komplikace. Zároveň bude nutné dodržovat zavedená opatření, jako je nošení roušek v uzavřených prostorech a dodržování rozestupů alespoň metr a půl.



Bozinovič také oznámil, že se do konce měsíce rozhodne, zdali se v zemi opět zpřísní protiepidemická opatření, která byla 1. března rozvolněna. Chorvatsko totiž v poslední době opět čelí nárůstu nových infekcí.



V současné době si však mohou obyvatelé Chorvatska stále v klidu vychutnávat svou kávu na předzahrádkách kaváren a restaurací. Jídlo a pití je možné konzumovat i na otevřeném prostranství, například v parku.

Od března mohou také sportovci trénovat uvnitř budov, musí ale dodržovat hygienická opatření. Otevřená jsou také divadla a kina. Některé župy ale v posledních dnech opět přistoupily k distanční výuce vyšších ročníků základních škol a středních škol.