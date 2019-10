Tvrdá odplata za invazi do Sýrie! Česko zastavilo prodej zbraní Turecku

Některé země EU včetně Česka vyhlásily zbrojní embargo na vývoz zbraní do Turecka - jako odplatu za tureckou invazi na sever Sýrie. Tahle vojenská operace si už vyžádala už nejméně 50 civilních obětí. O život přišla i kurdská politička, kterou nejspíš popravili syrští povstalci podporovaní Tureckem. Kvůli napjaté situaci v Sýrii v pondělí v Lucemburku zasedali i ministři zahraničí členských států EU.

Hervin Chalafová - pětatřicetiletá kurdská politička a lidskoprávní aktivistka, která se přes noc stala symbolem utrpení syrských Kurdů. O víkendu ji podle kurdských médií z auta vyvlekli ozbrojenci podporovaní Tureckem. Předtím, než ji ukamenovali, ji znásilnili a vše natočili.

Turecká ofenziva proti Kurdům na severu Sýrie má na kontě už nejméně 50 civilních obětí. Zhruba 100 tisíc lidí muselo uprchnout ze svých domovů. O víkendu navíc ze zasažené věznice uteklo okolo stovky příznivců Islámského státu.

"Kvůli tomuto útoku riskujeme vytvoření neudržitelné humanitární situace a znovuvytvoření Islámského státu v této oblasti. V souvislosti s tím jsme už dali Turecku na vědomí, že zastavíme prodej zbraní," prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron.

Zbrojní embargo na Turecko už uvalila řada zemí Evropské unie - například Francie, Německo, Španělsko nebo Rakousko. Večer se k nim připojilo i Česko. Šéfové diplomacie v pondělí o jednotném postupu vůči turecké vládě jednali na summitu v Lucemburku.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) si před odletem ještě pozval na kobereček tureckého velvyslance. Se zavedením sankcí, na rozdíl od Spojených států, ale zatím EU váhá. "V tuto chvíli je potřeba pokračovat v dialogu s Tureckem, které by mělo ale zároveň ukončit tu operaci. Zároveň by členské státy měly koordinovat opatření, co se týče vývozu zbraní," vyjádřil se k situaci Petříček.

Zastavit vojenskou operaci ale Turecko zatím v plánu nemá. Jeho jednotky teď míří do příhraničního města Manbidž. Zbrojní embargo turecký prezident Recep Tayyip Erdogan odsoudil. "Vezměte prosím na vědomí, že jsme členy NATO. V tuto chvíli jsme pronásledováni teroristickou organizací a na základě článku 5 byste měli být na naší straně," vzkázal Erdogan Unii.

Kurdským milicím mají nově pomoct syrské jednotky, které už do oblasti vyslal prezident Bašár Asad.