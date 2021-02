Tvrdý lockdown je stále ve hře! Do práce by nešel téměř nikdo

Odboráři požadují lockdown s uzavřením průmyslu a továren. Chtějí, aby ho vláda zavedla na týden kolem Velikonoc. "My jsme návrh dali, je na vládě, jak s ním bude pracovat, ale nechceme slyšet výmluvy, že to je pozdě a že už to nemůžeme připravit. Šlo by o ten typ pracovišť, která nejsou v nepřetržitém provozu," uvedl šéf odborářů Josef Středula.





Ministerstvo zdravotnictví se zatím tvrdému lockdownu brání. "Konkrétní změny momentálně není možné predikovat. Ministerstvo nyní považuje za klíčové, aby se důsledně dodržovala protiepidemická opatření, která momentálně platí," uvedla mluvčí ministerstva Barbora Peterová.





Kvůli britské mutaci ale lockdown, a to ještě v tvrdší verzi, než chtějí odbory, prosazují i experti. Měl by podle nich trvat minimálně dva týdny. Během nich by mělo dojít k uzavírání pracovišť. Podle odborníků by do práce měly chodit jen naprosto nezbytně nezbytné profese jako například zdravotníci.





"Hlavní místo šíření je na pracovištích. Většina třeba průmyslových podniků je takových, že ti lidé tam pracují tak, že během práce musí být v blízkém kontaktu spolu. V naší situaci by opravdu nejvíce pomohlo, kdyby se nejméně na dva týdny udělalo to, čemu se říká tvrdý lockdown. To znamená lidé by nechodili ani do práce kromě těch naprosto nezbytných zaměstnání jako je zdravotnictví a policie," myslí si imunolog Václav Hořejší.





Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl, že se lockdownu snaží vyhnout, důvodem pro jeho zavedení by mohly být zcela přetížené nemocnice.

Jak by mohl lockdown vypadat popsal Josef Středula: