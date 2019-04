Učitelé chtějí jednat s politiky. Pokud je nevyslyší, bude stávka

Na problémy ve školství chtějí učitelé upozornit českou veřejnost. Spolek Pedagogická komora proto připravuje Týden škol v černé. Pedagogové se do akce zapojí tím, že budou pracovat v černém oblečení nebo s černou páskou na ruce. Školy naopak vyvěsí černé vlajky.

Upozornit na problémy českého školství chce profesní spolek Pedagogická komora. Ta proto organizuje od pondělí 8. dubna do neděle 14. dubna akci s názvem Týden škol v černé. Cílem je informovat veřejnost také o jiných tématech, než je výše platu učitelů.

"Jedná se o inkluzi, byrokracii, nekoncepčnost, ignorování zkušeností pedagogů z praxe, netransparentnost rozhodování o změnách nebo například chybějící finance na pomůcky," popisuje komora současný stav.

Spolek sepsal otevřený dopis politikům, který podepsalo zhruba čtyři tisíce učitelů a ředitelů škol. Členům vlády, poslancům a senátorům vzkázali, že české školství se kvůli dlouhodobému podfinancování a řadě nedomyšlených změn ocitlo na pokraji kolapsu.

Stát v něm vyzývají například k navýšení školského rozpočtu, snížení administrativní zátěže škol nebo k provedení odborné revize inkluze. Žádají ale také zvýšení platů pedagogů na 130 % průměrné mzdy.

Pedagogická komora dala zároveň politikům nůž na krk. Pokud se s nimi v průběhu dubna nesejdou a nedomluví se na konkrétních krocích, vyhlásí v květnu stávkovou pohotovost.

Podle šéfa komory Radka Sárköziho jsou platy učitelů nejnižší v Evropě. Zároveň však odmítá, že by šlo jen o peníze. Vyšších platů se ale zřejmě učitelé jen tak nedočkají.

I když nedávno poslanci hlasovali o navýšení platů učitelů a o jeden hlas se to povedlo, o den později to někteří zákonodárci začali zpochybňovat.

Podle některých poslanců se prý vládní koalice zalekla toho, že by to musela splnit a že na to nemá peníze. Hlasování muselo proběhnout znovu a návrh zákona byl odmítnut.