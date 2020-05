Udeří ještě dvě vlny epidemie, varuje armáda! Návrat k normálu potrvá déle

Španělská armáda očekává, že přijdou ještě další dvě vlny koronavirové epidemie. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na interní dokument, který má k dispozici. Zemi podle armádních odborníků bude trvat až rok a půl, než se navrátí do normálu.

Španělsko je nejvíce postiženou zemí v Evropě, co se týče počtu nakažených koronavirem. Teď se země podle všeho začala připravovat na další vlnu epidemie. Podle tamní armády by měla přijít na podzim nebo v zimě, nebude ale tak závažná díky imunitě v populaci a větší připravenosti.

Španělští odborníci z řad vojáků ale předpokládají ještě třetí vlnu nákazy koronavirem. Ta by podle předpokladů měla udeřit příští rok. "Byla by velmi slabá, pokud by už v té době byla k dispozici vakcína," citovala agentura AP z interního dokumentu armády, který nejdříve zveřejnil španělský deník ABC.

Zpráva vznikla pod hlavičkou španělské armády jako vlastní předpověď pandemie, kterou vedení může, ale nemusí sdílet s civilními úřady. Španělská vláda má vlastní experty, které jí pomáhají v konečném rozhodování o epidemiologických opatřeních. Uvedl to portál The New York Times.

Premiér Pedro Sánchez už dříve varoval, že epidemiologové předpokládají, že se virus bude vracet, dokud se nevyvine účinná vakcína. Země v současnosti provádí plošné testování, které by mělo určit míru promořenosti populace. Lékaři by měli odebrat krevní vzorky 60 až 90 tisícům lidí.

Úřady odhadují, že jsou v zemi tisíce lidí, kteří se nakazili, ale neměli žádné příznaky. Podle dostupných statistik ve Španělsku Covidem-19 onemocnělo přes 260 tisíc lidí, zhruba 10 procent z nich zemřelo. Armáda od začátku epidemie vládě pomáhala jak s léčbou nemocných, tak novými opatřeními.





Podívejte se na reportáž TV Nova o situaci ve Španělsku: