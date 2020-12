USA schválily novou covidovou vakcínu. Je účinná a lépe se skladuje

Vakcína od společnosti Moderna je už druhou schválenou očkovací látkou ve Spojených státech. Před týdnem tamní úřady posvětily využití vakcíny od společností Pfizer a BioNTech. K potřebným se tak dostanou miliony dávek.

Antony S. Fauci, přední americký odborník na nemoci, označil příchod hned dvou vakcín proti covidu za historický okamžik.

"Je to pro mě triumf víceletých investic do biomedicínského výzkumu, který vyvrcholil něčím, co se nestalo jen v rekordním čase, ale nikdy dřív si to nikdo ani nepředstavoval, že by se k lidem dostaly vakcíny za méně než rok potom, co byl jejich vývoj oznámen," řekl Fauci webu NY Times.

Nouzové povolení vakcíny od společnosti Moderna umožní rychlou distribuci zhruba 5,9 milionu dávek do celých USA. Na rozdíl od vakcíny Pfizer-BioNTech tato očkovací látka nepotřebuje žádné speciální skladovací podmínky. Její účinnost, která je až 94,5 %, neohrozí ani skladování v běžném domácím mrazáku.

Podle informací amerických úřadů se její použití plánuje zejména v méně obydlených oblastech a venkovských nemocnicích, které nebyly na horních příčkách "seznamu potřebných".

Spojené státy jsou aktuálně na špičce žebříčku nejzasaženějších zemí světa. Mají více než 17 milionů nakažených a více než 320 tisíc pacientů s covidem v USA zemřelo.

Česko je aktuálně na 22. místě. Vakcíny pro české pacienty by měly dorazit na konci prosince. Podle vyjádření prezidenta Miloše Zemana bude v Česku očkování proti covidu zdarma.