V Afghánistánu je stále mnoho Čechů. Ministerstvo řeší jejich převoz

Českým diplomatům v Afghánistánu, kde radikální hnutí Tálibán rychle získává další a další území a podrobuje si jedno město za druhým, hrozí každým dnem větší nebezpečí. Vláda tak musí řešit, jak je dostat domů.



"Budeme to řešit, protože ta situace je vážná a potvrzuje se obrovská chyba spojenců, že opustili Afghánistán. Tálibán postupuje a je to velice špatná situace. Zkrátka teď musíme rychle konat,“ nechal se slyšet premiér Andrej Babiš (ANO).



"Ujišťujeme, že jak bezpečnost zaměstnanců naší ambasády, tak našich spolupracovníků je pro nás na prvním místě. Vzhledem k tomu v tuto chvíli nemůžeme zveřejňovat kroky, které činíme k jejich ochraně. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) na sobotu svolal krizový štáb, který bude řešit další praktické kroky,“ informovalo ministerstvo zahraničních věcí.



Jenže dostat diplomaty zpět do vlasti není tak jednoduché. "Kábul je už z několika stran obklíčen jednotkami Tálibánu, tak to jistě jednoduché není. Ale to neznamená, že to není možné. K tomu jsou příslušníci ambasád školeni,“ myslí si bývalý ministr zahraničí Jan Kavan (ČSSD).



"Chráněni jsou více, ale také jsou mnohem větším možným terčem útoku. Radikalizované islamistické síly bojující proti západu se radši budou trefovat do cílů, které jsou takhle politicky viditelné,“ tvrdí další exministr Cyril Svoboda (KDU-ČSL).



Spojené státy americké nebo například Velká Británie už oznámily, že kvůli rychle se zhoršující bezpečnostní situaci významně sníží počet zaměstnanců na ambasádách. Kvůli jejich evakuaci tak do Afghánistánu opět vyšlou své vojáky. Kanada dokonce svou ambasádu po evakuaci zavře.



O společném postupu na ambasádách v pátek jednali také velvyslanci Severoatlantické aliance (NATO).