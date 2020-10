V Afghánistánu zabili druhého muže Al-Káidy. Patřil k nejhledanějším

"Masrí byl ve Spojených státech obviněný z poskytování materiální podpory a zdrojů zahraniční teroristické organizaci a ze spiknutí za účelem zabití státních příslušníků USA,“ píše The Guardian.



Jeho smrt potvrdil šéf amerického Národního protiteroristického střediska (NCTC) Chris Miller. Podle něj představuje jeho odstranění zásadní komplikaci pro teroristickou organizaci. Druhý muž Al-Káidy byl podle NDS zabit při operaci v provincii Ghazní na východě Afghánistánu. FBI však celou událost odmítlo okomentovat.

Breaking news : as a result of NDS special force unit operation in ghazni province an al-Qaida key member for Indian sub contanint, Abu Muhsen Almisry were killed pic.twitter.com/4fmWzA5T4e