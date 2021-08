V Americe přibývá nakažených! K očkování motivuje finanční odměna

Nejvíce hospitalizovaných na počet obyvatel ve Spojených státech – jihovýchodní stát Florida čelí kritické situaci. Počet hospitalizovaných tam překročil desetitisícovou hranici a překonal tak rekord z loňského roku. Převážně jde o mladé lidi.

"Doufám, že další lockdown nebude nutný. Určitě ale budeme v blízké budoucnosti čelit bolesti a utrpení. Proto říkám pořád dokola, že je nutné se nechat očkovat," uvedl epidemiolog Anthony Fauci.

Na to, aby se lidé nechali očkovat, apeluje i prezident Joe Biden. Vzbudit v lidech zájem o vakcínu se snaží například finanční odměnou, kterou prosadil už v několika státech včetně New Yorku. Každý, kdo se nechá naočkovat, za to dostane v přepočtu zhruba dva tisíce korun.

"Spousta Newyorčanů je očkování otevřená, akorát se k tomu ještě nedostala. Tohle bude jen o trošku větší motivace," tvrdí Bill de Blasio, starosta New Yorku.

Podobný způsob motivace zvolili i na Slovensku. V neděli večer se v zemi spustila loterie na podporu očkování. Soutěže se mohou zúčastnit pouze lidé s ukončeným očkováním a trvalým pobytem na Slovensku. Loterii na začátku července schválil parlament. Stát by za ni měl utratit v přepočtu zhruba 250 milionů korun.

První slosování proběhne 15. srpna a poté každý týden až do konce října. Soutěžící mohou vyhrát v přepočtu až dva a půl milionu korun.