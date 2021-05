Blíží se možnost očkovat děti od 12 let. EMA v pátek rozhodne o vakcíně

V Česku by se brzy mohly začít očkovat i děti. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v pátek rozhodne o použití vakcíny pro skupinu 12+. Očkování je zatím v Evropské unii schváleno pro lidi starší 16 let.

Rozhodnutí Evropské lékové agentury o možnosti očkovat děti starší 12 let vakcínou od firem Pfizer/BioNTech by mělo padnou v pátek. Vakcínu Comirnaty EMA začala posuzovat už začátkem května. Očkování dětí by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěch (za ANO) mělo být dobrovolné.

Do očkování dětí by měla být zapojena očkovací centra i pediatři. "Počítáme se zapojením praktických lékařů pro děti a dorost, kteří mají zkrátka kontakt s tím svým dětským pacientem a s jeho rodinou, s jeho rodiči," řekl na čtvrteční tiskové konferenci ministr zdravotnictví Vojtěch.

K očkování dětí od 12 let se přiklání řada odborníků. "Určitě je očkování dětí na místě. Rodiče jsou k tomu ale zatím obezřetní," řekl ve čtvrteční Snídani s Novou předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka.

Očkování dětí záleží na dostupnosti vhodných vakcín. Vedle látky Comirnaty od firem Pfizer/BioNTech pracuje na schválení dětské vakcíny také Moderna. Ta chce o schválení požádat koncem června.