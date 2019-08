V Česku chybí tisíce kantorů, ministerstvo je chce nalákat na vyšší plat

V českých školách chybí aktuálně až šest tisíc kantorů. Část výuky přitom už teď zajišťují nekvalifikovaní učitelé. Navíc se zvyšuje i jejich průměrný věk, hrozí tak, že za několik let bude situace ještě horší. Ministerstvo školství chce situaci řešit navýšením platů, ale ani to prý podle odborářů situaci nevyřeší.

Školáci mají před sebou poslední dny prázdnin a ředitelé ve školách dávají dohromady rozvrhy. Většinu ale trápí nedostatek pedagogů a tak je naplnění rozvrhu pro leckteré velký oříšek.

"Obecně všichni postrádáme aprobované učitele prvního stupně, těch je opravdu velmi málo, protože došlo vlastně k nárůstu počtu dětí," vysvětlila ředitelka základní školy Hana Vítová.

Nedostatek lidí trápí kromě základních a mateřských škol i některé středoškolské obory, jako je například strojírenství, elektrotechnika nebo telekomunikační a výpočetní technika.

"Největší problém je sehnat učitele odborných předmětů, matematika, fyzika, chemie a další odborné předměty, které máme na středních školách," potvrdil ředitel střední školy Jiří Zajíček.

Zhruba třetina učitelů je navíc blízko důchodovému věku a školám se nedaří nalákat čerstvé absolventy. Řešení vidí ministerstvo školství například v navýšení platů.

"Dalším nástrojem je například novela zákona o nepedagogických pracovnících, kdy chceme umožnit praxi také absolventům magisterského studia, aby na plný úvazek nastoupili do toho procesu s tím, že se do tří let dodělají pedagogické minimum," sdělila mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aneta Lednová.

Celkově by mělo ministerstvo školství příští rok hospodařit s 213 miliardami korun, což je o zhruba sedmnáct miliard více než letos.

Současný průměrný plat učitele je podle odborů okolo 34 tisíc. Příští rok by se měl navýšit o zhruba 3800.

"Z mého pohledu to pomůže strašně málo, rozhodně je lepší miliardu v rozpočtu mít, než ji nemít, nicméně ona ta priorita toho navyšování těch platů a toho průměrného platu, co se týká s ohledem na průměrný plat v České republice, taková není," uvedla místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Markéta Seidlová.

Pokud se situace nezlepší, mohl by prý počet chybějících učitelů překonat hranici deseti tisíc.