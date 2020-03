ON-LINE: Čechy vyděsila nahrávka s dalšími zákazy, policie pátrá po její autorce

V Česku je aktuálně 833 nakažených koronavirem. Počet vyléčených stále zůstává na čtyřech. V průběhu pátku přibylo 68 pacientů s Covid-19. Testům se podrobilo 11 619 lidí. Andrej Babiš připustil, že by na obávaný zákaz vycházení mohlo dojít, prý však doufá, že tento krok nebude nutný. Do Středočeského kraje by mělo dorazit zhruba 76 tisíc respirátorů. Lidi děsí audionahrávka, která se šíří po sociálních sítích. Mladá žena varuje před armádou v ulicích a úplnou karanténou Česka.

- Po sociálních sítích koluje nahrávka, ve které žena tvrdí, že má informace o celkové karanténě Česka. Policie po ženě pátrá

- Do Středočeského kraje putuje zásilka 76 tisíc respirátorů. Dorazit měly hned ráno



- Hygienici Zlínského kraje v pátek zveřejnili konkrétní seznam obcí, ze kterých jsou lidé nakažení koronavirem. Tento postup však vláda ve čtvrtek popřela



- Roman Prymula prohlásil, že pokud lidé nebudou dodržovat karanténu, hrozí úplný zákaz vycházení. Premiér Babiš doufá, že k takovému kroku nedojde



- V pátek v Praze přistálo letadlo s 1,1 miliardou zdravotnického materiálu a respirátorů z Číny



- Do Česka putuje experimentální lék na koronavirus. Zásilku nemocnice očekává každým dnem



- Část hotelů má sloužit jako ubytování pro lidi nakažené koronavirem. V úvahu připadají hlavně ta ubytovací zařízení, která jsou blízko nemocnic



- Chatařům sice není zakázáno odjet na chatu, pokud se k tomu však rozhodnou, měli by omezit vycházení a neměli by se stýkat s dalšími lidmi



- Na světě se koronavirem nakazilo více než 276 tisíc lidí, 11,4 tisíce nakažených nemoci podlehlo

Po sociálních sítích koluje audionahrávka s falešnou zprávou, ve které lidi mladá žena varuje před úplným zákazem vycházení a armádou v českých ulicích. Občané by si podle ní měli udělat zásoby. Žena jako svůj zdroj uvádí mamku jedné své známé, která prý pracuje na ministerstvu. Ženu od pátečního večera hledají policisté.

Premiér Babiš kategoricky popřel, že by se podobná informace zakládala na pravdě. "Klasická fake news, která bohužel už dost lidí vystrašila. Je to nesmysl. Nic takového nikdy nebylo na stole. Popřeli jsme karanténu Prahy a teď popíráme i tuto šílenou fake news. Prosí vás, nedělejte to, neděste lidi, není k tomu důvod. Nebuďte zlí," napsal na svůj twitter.

Hygienici Zlínského kraje se rozhodli v pátek přece jen promluvit a zveřejnili konkrétní seznam obcí, ze kterých pochází lidé nakažení koronavirem. Podobný postup přitom vláda jednoznačně odmítla v průběhu čtvrtečního jednání, oznámila pouze, že možná dojde ke zpřesnění na okresy. Na tiskové konferenci po jednání vlády zaznělo, že zveřejňování konkrétních obcí by mohlo přispět ke zbytečné panice a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula se obával i možného lynče těch, kteří nákazou onemocněli.

On-line reportáž Epidemie koronaviru Čína již třetí den v řadě nezaznamenala nový místní případ koronaviru, 41 nakažených, které úřady potvrdily v pátek, přijelo ze zámoří. Podle údajů tamních expertů většina nakažených trpí jen mírnými příznaky a poté se uzdraví. Britská vláda chce zaměstnancům hradit 80 % mezd. Důvodem pro tento krok je uzavření hospod a restaurací, což vede k nárůstu nezaměstnanosti. V Itálii umírá na koronavirus více mužů než žen, tvrdí to expertka Deborah Birxová. "Od 50 let umírá téměř dvakrát tolik mužů oproti ženám," řekla s tím, že je potřeba se více soustředit na to, jak lidem pomáhat a chránit je. Itálie na pomoc v boji proti koronaviru povolala armádu. Vojáci mají pomáhat s dodržováním karantény v oblasti Lombardie. Na tamním území je podle tamních úřadů 114 vojáků. Doposud členové armády v ulicích pomáhali se zajištěním všeobecné bezpečnosti. Společnost General Motors spolu s Ventec Life Systems budou vyrábět plicní ventilátory. Chtějí tak společně bojovat proti koronaviru. "Úzce spolupracujeme s Ventecem, abychom rychle zvýšili produkci jejich kriticky důležitých produktů k podpoře dýchání, abychom podpořili boj proti pandemii Covid-19. Budeme pokračovat v hledání způsobů, jak pomoci v této době krize," řekla Mary Barraová, předsedkyně představenstva a generální ředitelka GM.

Některé ubytovny a hotely by v budoucnu měly sloužit jako ubytovací zařízení pro lidi nakažené koronavirem. V úvahu podle informací vlády připadají ta ubytovací místa, která jsou v blízkosti zdravotnických zařízení. Mohly by tak případně sloužit i pro nakažené zdravotníky.

Roman Prymula prohlásil, že je na místě zvážit případný zákaz slevových akcí. Návrh zmínil v souvislosti s opatřením, které ukládá seniorům konkrétní čas, kdy si mohou zajít do obchodů za účelem nákupu. Doba od 7 do 9 ráno, která je vyhrazena seniorům, však nevyhovuje ostatním obyvatelům. Ti mimo jiné vznesli stížnost i na to, že právě v případě slevových akcí se na ně už nedostane. To vedlo Prymulu k návrhu slevové akce dočasně pozastavit. Rozhodnutí odůvodnil také tím, že roznášení slevových letáků zvyšuje riziko nákazy.

Proti rušení slevových akcí vystoupil premiér Andrej Babiš, který naopak brojí pro zachování slev. Roman Prymula podle něho lidi "zbytečně děsí". "To není dobrý nápad, já si to nemyslím. Slevy je třeba ponechat. Umožnili jsme důchodcům hodit do obchodů ráno, protože jsou obchody čerstvě vydezinfikované. Chceme právě je ochránit, abychom nedopadli jako v Itálii," prohlásil Babiš k hrozbě zákazu slevových akcí.

Na cestě do Česka je experimentální lék na koronavirus Remdesivir. Dostane ho pacient z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Na vývoji léku pracovala americká firma Gilead Sciences, v jejímž čele stojí Čech Tomáš Cihlář. Z koronaviru se v Česku zatím vyléčili čtyři lidé.

Policisté rozdali první pokuty za nerespektování nařízení, které ukládá všem občanům při pohybu mimo domov nosit na obličeji roušku nebo jinou ochranu nosu a úst. V Česku je aktuálně 833 nakažených koronavirem. Nejvíce nakažených eviduje Praha a Středočeský kraj. Počet nakažených stoupl i v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

