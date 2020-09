V Česku přibývají odběrová místa. Volno má Motol i Bulovka! PŘEHLED

Pokud má člověk podezření na nákazu nemocí Covid-19, musí se nejdříve obrátit na svého praktického lékaře, který zhodnotí zdravotní stav a následně vypíše žádanku na test. V případě rizikového kontaktu s nakaženým vás na test může poslat také přímo hygiena. V takovém případě se za test neplatí.

V Česku se mohou nechat otestovat i lidé, kteří nevykazují známky nákazy. V takovém případě se ale musí nejdříve telefonicky domluvit s příslušným odběrovým místem a následně si test uhradit sami.

Cena za test je různá a záleží na jednotlivém místě, obvykle ale začíná na 1500 korunách.

Test odhalí přítomnost protilátek v krvi a pomáhá také zpřesnit procento lidí, kteří sice nevykazují příznaky onemocnění, přesto se však nakazili a mohou nemoc dál šířit.

Přehledný seznam odběrových míst i laboratoří najdete na stránkách ministerstva zdravotnictví, je průběžně aktualizován a nechybí v něm potřebné kontaktní údaje. "Každý kraj disponuje mobilními odběrovými jednotkami pro indikované případy," doplnilo ministerstvo.





Za úterý testy v Česku odhalily 2394 nových případů. Počet aktuálně hospitalizovaných se zvýšil na 581. S nemocí Covid-19 momentálně bojuje 26 476 pacientů, v celkovém součtu se nakazilo už 53 158 lidí.

