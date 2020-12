Ve čtvrtém stupni se drží jen tři kraje. Jaká je situace u vás? PŘEHLED

Rizikové skóre je podle systému PES v jednotlivých krajích hodně vysoké. Žádný kraj nemá skóre pod hranicí čtvrtého stupně. Nejhorší situace panuje na západě Čech - v Karlovarském kraji, který s hodnotou skóre 86 spadá hluboko do pátého stupně. Jde o vůbec nejvyšší rizikové číslo ze všech krajů.

Z celkem 14 krajů Česka jsou pouze tři ve čtvrtém stupni, všechny ostatní spadají do pátého. Nejlépe je na tom Jihočeský kraj, kde se rizikové skóre drží na hodnotě 64, tedy jen těsně nad hranicí čtvrtého stupně.

Velmi dobře si vede také Praha, její "PSÍ" skóre je 68, a Jihomoravský kraj má 71. Vážná situace panuje také v jednotlivých okresech. Z celkových 77 okresů jsou ve třetím, tedy oranžovém stupni, pouze dva - Český Krumlov se skóre 51 a Prachatice s 59.

Pokud by se vládní opatření řídila situací v jednotlivých regionech, pak v těchto dvou okresech by mohly znovu otevřít hotely, restaurace i služby, neplatilo by žádné omezení vycházení, znovu by se zpřístupnily památky, muzea a galerie a zakázaná by nebyla ani konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech.

Tabulka zobrazuje situaci v jednotlivých krajích podle údajů protiepidemického systému PES:

Naprostá většina okresů svým rizikovým skóre spadá do pátého, tedy nejvyššího stupně systému PES, označeného fialovou barvou (76 a více bodů). Nejhůře je na tom aktuálně Ostrava-město, která má rizikovou hodnotu 90. V těsném závěsu jsou Rychnov nad Kněžnou a Kroměříž, v obou případech se rizikové skóre drží na 89.

Do čtvrtého stupně spadá 26 okresů. V červeném rozmezí 61 až 75 jsou na tom nejlépe na Hodonínsku, Chomutovsku, Praze-západ a na Orlickoústecku. Všechny čtyři okresy mají shodné rizikové skóre 63. Hned za nimi je okres Náchod s rizikovým číslem 64.

V rámci celého Česka je index rizika již několik dní na čísle 76. Odpovídá tedy pátému, nejvyššímu stupni systému PES. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) připustil, že k přesunu do vyššího stupně pohotovosti může v dohledné době dojít.

Tabulky aktuální situace v jednotlivých okresech podle protiepidemického systému PES: