PES ukazuje tři dny skóre 76. Spadne Česko zpět do 5. stupně opatření?

I v neděli se skóre systému PES drží podle dat zveřejněných ministerstvem zdravotnictví na hodnotě 76 bodů ze sta. Při představování systému přitom ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že pokud bude skóre špatné tři dny po sobě, bude na stole zpřísnění platných opatření.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) už v sobotu řekl Seznamzprávám, že Česko ke zpřísnění protiepidemických opatření míří. Podle něj je přesun do nejvyššího stupně pohotovosti pouze otázkou času. Vláda se prý bude otázkou zabývat na svém pondělním zasedání.

Premiér Andrej Babiš v neděli řekl, že nemá informace o tom, že ministr Blatný na pondělní vládu přijde právě s návrhem na další zpřísnění opatření a omezení. "Já jsem ministrům říkal, aby se drželi svých kompetencí. Pan Hamáček není ministr zdravotnictví a měl by kontrolovat hlavně dodržování opatření a neřešit epidemiologickou situaci," řekl Babiš. Počet pacientů v nemocnicích je podle něj stabilizovaný.

Pokud by vláda na přechod do stupně 5 kývla, znamenalo by to mimo jiné další omezení setkávání nebo rozšíření nočního zákazu vycházení. Jaké jsou rozdíly mezi stupněm 4 a 5, zjistíte v tomto článku na TN.cz.

Že se epidemická situace v Česku nadále zhoršuje, dokazuje i počet nově odhalených případů - čísla tento týden v porovnání s tím minulým vzrostla každý den. Například tuto sobotu testy odhalily 5281 nově nakažených, o sedm dní dříve to bylo 3654.

Z krajů se podle dat systému PES aktuálně drží ve čtvrtém stupni rizika pouze Praha a Jihočeský a Jihomoravský kraj. Zbytek republiky má skóre odpovídající pátému, tedy nejpřísnějšímu stupni opatření.

Pusťte si nedělní tiskový brífink premiéra. Mluvil na něm především o očkování proti koronaviru: