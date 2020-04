"Plán" počtu obětí Covid-19: V Evropě umře 150 tisíc lidí. Česko je na čtvrtině

Jedni z prvních v Evropě jsme začali nosit roušky, vláda omezila pohyb a přinesla řadu dalších omezení. To pomáhá počty nakažených držet na uzdě a zdá se, že se nám to může v celkové bilanci vyplatit. Opatření, platná u nás, zavádí mnohé evropské země až o týdny později, v čase, kdy nám v číslech nakažených i zemřelých dalece utíkají.

Neznamená to, že bychom si mohli oddechnout a v přísných pravidlech polevit. Zdá se ale, že vládní opatření mají smysl a až epidemie přejde, nebudou ztráty tak tragické, jako jinde. Alespoň podle odhadů odborníků z Institut pro odhady zdraví (IHME).

Ve svém nejnovějším výzkumu ukazují, které evropské země by měly mít nejvyšší počet úmrtí právě v souvislosti s epidemií nového koronaviru. Dle jejich odhadů bude na špici Velká Británie. Ta má již nyní 8 958 úmrtí, podle odhadů by do konce epidemie mohla mít 66 314 mrtvých. S přísnými opatřeními začala bohužel velmi pozdě. Podle analýzy IHME se očekává, že Británie dosáhne svého maximálního denního úmrtí 17. dubna, za jeden den to bude celkem 2 932 mrtvých.

Výzkum IMHE dále předpovídá, že první vlna pandemie, kterou zažíváme právě nyní, by mohla skončit 4. srpna. Do té doby si v Evropě má vyžádat celkem 151 tisíc obětí – v tuto chvíli je na našem kontinentu úhrnem již 70 748 mrtvých. Vrcholná denní úmrtnost v celé Evropě se očekávala během třetího dubnového týdne. Ve Spojených státech by mohlo být ke stejnému srpnovému datu 81 766 úmrtí, nyní je země na počtu 18 761.

Američané přitom jeetě před týdnem předpovídali, že by v zemi mohlo celkem zemřít i více než sto tisíc lidí. "Vypadá to, že směřujeme k číslu podstatně pod 100 000," uvedl v pátek americký prezident Donald Trump a poděkoval občanům, že prokázali ohromné odhodlání, které pomohlo předpokládaná čísla snížit. Jak uvedlo CNN, podle virologa Anthonyho Fauciho by finální počty zemřelých v USA mohly skončit na šedesáti tisících.

Analýza IMHE vychází z dat z různých zdrojů, včetně národních a místních vlád, ale i Světové zdravotnické organizace (WHO). Diskutuje se ale o tom, jak věrohodná tato čísla jsou. Itálie například již v minulosti uvedla, že data nestíhá řádně aktualizovat, ve Španělsku se zas rozcházejí vládní údaje s čísly za jednotlivé regiony i počty, které dodávají pohřební služby.

Na to poukazuje i zpravodajský web CNBC, který pro srovnání uvádí data, se kterými přišla britská Imperial College London. Ta odhaduje, že celkový počet úmrtí na Covid-19 v Británii bude na konci epidemie mezi 7 000 a 20 000.

Za vedoucí Británií je v tabulce IHME zřejmě bez překvapení na druhém místě Itálie a poté Španělsko. Itálie by se ze současného počtu 18 849 měla dostat na číslo 20 300, v zemi skutečně již nyní panuje klesající tendence. Španělsko, které je momentálně zemí s nejvyšším počtem nakažených v Evropě, by se mělo dostat na číslo 19 203, nyní má 16 353 mrtvých.

V současném počtu mrtvých následuje Francie s 13 197 obětí, vědci predikují, že zde se počty vyšplhají až na 15 058. Poté má následovat Německo s 8 802 mrtvými, v tuto chvíli jsou na čísle 2 736.

Opačnému konci tabulky, ve které se objevily evropské země, u nichž se předpokládá počet obětí vyšší než 400, vévodí Irsko, zde vědci předpokládají pouze 401 zemřelých. Hned na druhém místě od konce si pak stojí Česká republika, která má jen o deset mrtvých více. Do konce první vlny epidemie by u nás tak mělo zemřít 411 lidí. Aktuální údaje k 11. dubnu ráno uvádějí 123 úmrtí. Pod 500 úmrtí se spolu s námi mají vejít ještě Řecko, Portugalsko, Maďarsko a Estonsko.

Podívejte se, jaký je v tuto chvíli reálný počet nakažených ve světě:

V grafu není uvedeno 11 evropských zemí, které mají předpokládaný počet obětí pod 400. Celkovou analýzu naleznete ZDE. Vůbec nejméně postiženou zemí by měla být Malta s 19 oběťmi a Kypr s 54 mrtvými. Z našich sousedů chybí v grafu Rakousko, zde by mělo nemoci podlehnout 385 lidí, a také Slovensko, kde vědci předpokládají 251 mrtvých.

Slovensko má dle nejnovějších údajů 715 nakažených a 2 úmrtí. Kvůli šíření nákazy muselo uzavřít 5 osad. Podívejte se na reportáž: