V izolaci jsou v Itálii tisíce Čechů. Mohou tam uvíznout až do dubna!

V izolaci na severu Itálie momentálně zůstávají tisíce Čechů. Ti se můžou vrátit zpět do České republiky, ale italský premiér je upozornil, že na to mají jen pár dní. Pokud nestihnou odjet, budou muset zůstat v italské karanténě až do 3. dubna. Andrej Babiš Čechům doporučuje, aby na nic nečekali a domů jeli okamžitě.