V Krakově se narodila šesterčata, jde o první případ v Polsku

Šesterčata přišla na svět před polednem ve Fakultní nemocnici v Krakově pomocí císařského řezu. Žena byla v tu dobu ve 29. týdnu těhotenství - lékaři chtěli, aby děti zůstaly v děloze co nejdéle to bude možné. To, že byla žena schopná nosit šest dětí až do 29. týdne, považují za mimořádný úspěch.

Podle informací TVN24 se maminka cítí dobře. Všechna miminka skončila v inkubátorech a jsou podle lékařů v pořádku. Každé z nich váží zhruba jeden kilogram. To nejmenší z nich má pouze 890 gramů, největší pak 1300 gramů.

Až do poslední chvíle se lékaři domnívali, že se jedná o paterčata. Až během operace se ukázalo, že je uvnitř ještě šesté dítě. Rodiče mají doma už dvouletého chlapečka - tomu teď přibudou čtyři sestřičky a dva bráškové. Mamince je 29 let.

Jde o první případ v Polsku a jeden z mála na celém světě. Šesterčata se rodí jen velmi vzácně - podle odborníků je to pouze jedno ze 4,7 miliard těhotenství na světě.

Rodičům pogratuloval i polský prezident Andrzej Duda. "Úžasná zpráva! Gratulujeme a děkujeme rodičům i zdravotnickému personálu," napsal. Miminka nejsou na světě ani 24 hodin, už teď mají ale doživotní vstupenky zdarma na zápasy polského fotbalového klubu Cracovia. A další dárky jenom přibudou.

Česko se zatím šesterčat nedočkalo. Rekordmany proto stále zůstávají rodiče z Milovic, kterým se v roce 2013 narodila paterčata. Podobně jako v Polsku se jednalo o první případ.