Vakcín je málo a použít se smí jen některé. Ve hře je i ruský Sputnik

Pfizer-BioNTech a Moderna – to jsou dvě v Evropě schválené vakcíny proti covidu-19. První už se u nás používá, na druhou se čeká. Pořídit jinou v Evropě neschválenou Česko nemůže.

"Česká republika si může koupit vakcínu, která má takzvaný evropský certifikát, to znamená, že má povolení od Evropské lékové agentury, že může být prodávána na území EU," vysvětlil europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).

"Je to důležité proto, aby naši spoluobčané, kteří jsou očkováni, měli určitou záruku bezpečnosti a účinnosti. A to u vakcín, které nejsou posouzeny tím procesem, na jaký jsme zvyklí, vlastně zaručit plně nemůžeme," objasnila ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Jde třeba o ruskou vakcínu Sputnik. Ta prý má zhruba stejnou účinnost jako v Evropě už schválené vakcíny.

"To, že je to asi dobrá vakcína, taky můžeme poznat podle toho, že došlo k velmi zajímavé dohodě, která ve vakcinologii nemá obdoby. Ruský státní institut se dohodl s firmou AstraZeneca na tom, že by vyráběli kombinovanou vakcínu, protože ty vakcíny jsou podobné," vyjádřil se pro TV Nova virolog Jan Pačes.

Že má vakcína Sputnik velký potenciál, si myslí také poradce premiéra pro zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula.

"Ta vakcína je velmi kvalitní z hlediska skladby. Je sofistikovanější než AstraZeneca, protože používá dva různé vektory. Účinnost Sputniku je kolem 91,4 %, protože je založena na jiném typu. To je možná důvod, proč spolu firmy chtějí spolupracovat a tuhle vakcínu použít," řekl v rozhovoru pro Televizní noviny.

Vakcínu Sputnik představili ruští vědci v srpnu. Někteří odborníci ale její tamní testování nepovažují za důvěryhodné. Teď ji testuje Evropská léková agentura. Látka firem Pfizer a BioNTech by měla podle výrobce chránit i proti mutaci koronaviru, který se objevil v Anglii, Rakousku nebo na Slovensku.

"Výsledky studie přinesly dobré výsledky v tom smyslu, že protilátky všech osob, které byly očkovány vakcínou Pfizer-BioNTech, dokáží účinně neutralizovat i ty mutace viru, které byly zaznamenány právě ve Velké Británii nebo v Jižní Africe," tvrdí mluvčí společnosti Pfizer pro ČR Tomáš Sazima.

Další vakcínou, kterou by se u nás do budoucna mohlo dát očkovat, by měla být ta od firmy AstraZeneca. Tu teď aktuálně testuje Evropská léková agentura. Kdy se nová vakcína dostane do České republiky, to zatím není jasné. Schválená by ale měla být už příští týden.

Roman Prymula připustil, že ruská vakcína Sputnik je možná ještě účinnější než ta od společnosti AstraZeneca: