Vánoce u politiků: Babiš dárky jen platil, Dostálová se zasype jitrnicemi

Doma a s rodinou. Tak bude trávit letošní Vánoce většina našich politiků. O co si napsali Ježíškovi, nechávají nákup dárků na poslední chvíli a vybírají je sami, nebo na to mají svoje lidi?

Předseda Pirátů Ivan Bartoš se prvních Vánoc v přítomnosti svého prvního potomka Bertrama nemohl dočkat. "Já se na Vánoce moc těším. Protože máme miminko, tak budeme slavit doma ve čtyřech," svěřil televizi Nova.

To premiér Andrej Babiš (ANO) i letos nechal výběr dárků na své ženě – a jejích kamarádkách. "Dárky nenakupuju, kamarádky nakoupí dárky, já jenom vždycky zaplatím fakturu. Moje manželka hodně peče, takže letos zase bude dvoubarevný keks, na to se těším," prozradil předseda vlády.

Ještě týden před Vánocemi někteří ministři teprve plánovali shánět dárky. "Přiznám se, že dárky ještě nemám, budu je shánět na poslední chvíli," přiznal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

U předsedy lidovců si potrpí na dodržování vánočních zvyků. A jelikož je Marian Jurečka (KDU-ČSL) nadšený muzikant, koledy nemohou chybět. To předseda ODS Petr Fiala koledy raději moc nezpívá.

"Já to moc neumím, ale moje rodina umí moc hezky zpívat, tak vždycky poslouchám," uvedl Fiala.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) se víc než na Vánoce těší na to, až bude po nich. "Já se nejvíc těším na to, až bude po všem, to se pak všichni válíme v pyžamech u pohádek, já se těším, až se zasypu cukrovím a jitrnicemi a bude pořádná pohoda," vysnila si.

To ministr průmyslu a obchodu zase počítá s tím, že během Vánočních svátků půjde do práce. "Já předpokládám, že vzhledem k situaci budeme i během svátků jednat. Bohužel," posteskl si Karel Havlíček (za ANO).

Politici vzhledem ke zhoršující se situaci nabádají, aby lidé svátky trávili doma, nebo v kruhu těch nejbližších. A sami jim prý chtějí jít příkladem. Silvestra se většina z oslovených ani slavit nechystá.