Vědci představili chytrou roušku. Sama řekne, že už je příliš špinavá

Když se ústenka nenosí správně, snižuje se její účinnost a podle odborníků může i uškodit. Bezpečné řešení nabízejí nizozemští vědci.



"Je to běžná rouška, jakou si můžete koupit v obchodě, jen umí dát vědět, když není funkční," řekl vynálezce Ašok Sridhar.



Na první pohled skutečně vypadá jako obyčejná rouška, při bližším pohledu si ale lze všimnout senzorů, které z ní dělají užitečnou technologickou vychytávku.



"Jsou lidé, kteří si koupí roušku a nosí ji déle, než by měli. Díky měření vlhkosti filtru můžete zjistit, že už ji není možné dál používat," vysvětlil Sridhar.



Když bude rouška příliš vlhká, sama upozorní, že je čas ji vyměnit. Signál vyšle například prostřednictvím vibrací. Měla by se také umět přes bluetooth připojit k chytrému telefonu. Vědci elektroniku vsazují přímo do látky pomocí tisku jednotlivých vrstev a zůstává tak pohodlná.

"Nechtěli byste nosit roušku nebo jiné vybavení, ze kterého trčí elektronika. Raději budete mít něco, co vám vůbec nepřekáží. Je flexibilní a dobře se nosí," doplnil vynálezce.



Rouška je zatím ve fázi vývoje. Vědci už ale shánějí partnery, díky kterým by se mohla chytrá rouška dostat k široké veřejnosti.





Do budoucna by do ní chtěli zabudovat další technologie, aby uměla například měřit přísun kyslíku nebo sledovat dech a tělesnou teplotu nositele. Využít by ji mohli třeba hasiči, které by upozornila, když budou vdechovat toxické látky.