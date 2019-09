Věk odchodu do důchodu se měnit nebude! KALKULAČKA

Vláda neplánuje zvýšení věku odchodu do důchodu. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Předseda vlády zároveň zdůraznil, že odmítá jakoukoli debatu o zastropování věku.

Kabinet Andreje Babiše (ANO) na svém pondělním jednání projednával zprávu o stavu důchodového systému. Na následné tiskové konferenci Babiš prohlásil, že vláda odmítá debatu o zvyšování věku, kdy mají lidé odcházet do starobního důchodu.

"V roce 2016 jsme to v minulé vládě jasně zastropovali, jako jedna z posledních zemí v Evropě, která to neměla. A já zásadně odmítám jakoukoli debatu, že bychom pohnuli se zastropováním věku," řekl premiér Andrej Babiš.

Ještě vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) schválila jednomyslně zákon, který věk pro odchod do důchodu zastropoval. Nyní se důchodový věk každoročně zvyšuje u mužů o dva a u žen o čtyři měsíce. Po roce 2030 by se měla věková hranice u obou pohlaví zastavit na 65 letech.

"Nám se sice zvyšuje délka dožití, nicméně se nám nezvyšuje délka života ve zdraví. Udržitelnost důchodového systému lze udělat i jinými změnami," dodala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Podle ministryně práce je český důchodový systém podfinancovaný. "Do důchodového systému dáváme něco kolem osmi procent hrubého domácího produktu, zatímco průměr ve vyspělých zemích je 12 procent," dodala Maláčová.

Ministerstvo financí i přesto plánuje v otázce důchodů změny. Rádo by například zvedlo příspěvky na penzijním spoření. Polepšit by si tak nově mohl každý, kdo si na stáří spoří více než tisíc korun. Pokud by se nápad ministerstva ujal, mohli bychom se zvýšeného příspěvku dočkat nejdříve za dva roky.

"Uvažovanou variantou je také nový státní příspěvek u úložky účastníka v rozmezí 1000 až 2999 korun ve výši 230 korun a 15 % z částky přesahující 1000 korun," slibuje ministerstvo financí.

Podívejte se na plány ministerstva financí v reportáži Televizních novin: