Velké poselství známých tváří: Noste roušky a buďte doma, vyzývají Čechy

V předvečer státního svátku známé osobnosti ve vysílání TV Nova vyzvaly národ k respektování opatření. Prosí lidi o to, aby následujících pár dní vydrželi doma a v případě, že opravdu musí ven, tak aby používali roušky a dodržovali všechna platná nařízení. Může to totiž zachránit mnoho životů.

"Nezneužívejme této nemoci ani k politickým, ani k ekonomickým cílům, ale vytvořme skutečně jednotu, která se vždycky objevila v těch nejtěžších chvílích našeho života," prohlásil kardinál Dominik Duka.

"Jediná obrana je dodržovat určitá pravidla, odstupy od sebe, nosit roušky a stýkat se s co nejmenším okruhem lidí," doplnila ho předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

"Choďte ven a jezte vitamíny. Nechoďte moc mezi lidi a když už, tak si vemte roušku," vyzval lidi herec a moderátor Aleš Háma. "Opravdu jsme to zažili a legrace to nebyla, hlavně u Hanky," svěřil se svou zkušností operní pěvec a partner zpěvačky Hany Zagorové Štefan Margita.

"Dokud to člověk nemá, tak to nebere vážně," doplnil ho fotbalista Antonín Panenka. "Už toho mam taky plný kecky, ale jsem si jistý, že pokud to vydržíme, tak brzo bude líp," řekl zpěvák Marek Ztracený.

"Držte se všichni v téhle nelehké době, s covidem i bez. Kéž je vám brzy veseleji," vzkázali herci a manželé Patrik a Markéta Děrgelovi. "Já vím, že je to teď hrozně těžké a že jsme zavření doma, ale když to vydržíme, tak to společně zvládneme," přidala se moderátorka TV Nova Kristina Kloubková.

"Noste roušky, kde je třeba, cvičte a mějte dobrou náladu. Společně to zvládneme," vyjádřil se cyklista Roman Kreuziger. "Čím dřív začneme dodržovat všechna možná opatření, i když nejsou některá uplně příjemná, tak tím dřív se potkáme," apeluje na lidi zpěvák Václav Lebeda vystupující pod pseudonymem Voxel.

"Všichni si přejeme, abychom se vrátili k životu plného tváří v tvář, k tomu je potřeba, abychom se chovali zodpověďně a ukázněně," vzkázal ředitel Národního divadla Jan Burian. "Prosím vás, opravdu, dodržujte to, jinak jsme v haj*lu," dodal zpěvák Petr Janda.

Do výzvy se zapojila i řada dalších známých tváří. Na jejich poselství se můžete podívat v reportáži TV Nova, kterou naleznete pod titulkem článku.