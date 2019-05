Velké protesty proti Benešové: Opozice chystá další kroky

Protesty proti nové ministryni spravedlnosti za hnutí ANO Marii Benešové sílí. Do ulic vyrazily desítky tisíc lidí, kteří nesouhlasí s vládními změnami a chtějí její demisi. Na demonstracích se objevila i řada opozičních politiků, kteří požadují přijetí pojistek, které by měly vést k nezávislosti státního zastupitelství.

Demonstrace v Praze, Brně, Ostravě a v desítce dalších měst - všechny cílené na demisi nové ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Oproti minulému týdnu, kdy protestovalo na Staroměstském náměstí v Praze 15 tisíc lidí, jich včera bylo podle organizátorů spolku Milion chvilek pro demokracii až čtyřnásobně více.

Sama ministryně spravedlnosti se k požadavkům demonstrantů odmítla vyjádřit a to z toho důvodu, že prý ctí doporučený mediální klid. "Ji to strašně mrzí, protože kdysi byla jako bojovnice proti korupci a teďka někdo z ní dělá něco špatného, takže já jsem jí akorát doporučil homeopatika na křivdu," vyjádřil se k protestům premiér Andrej Babiš.

Na demonstraci se objevili i někteří zástupci opozice, kteří nesouhlasí se jmenováním Benešové ministryní spravedlnosti a požadují nezávislost justice. "Máme stejné výhrady, jako lidé, které vyšli do ulic," řekl za ODS předseda strany Petr Fiala. "Premiér Babiš vyměnil ministra spravedlnosti zrovna ve chvíli, kdy policie navrhla jeho obžalobu a dostatečně veřejnosti tento krok nevysvětlil."

"Ty obavy, že bude nějakým způsobem ovlivňováno to řízení a že to všechno bylo děláno účelově pro to, aby se premiér chránil, existují a nebyly rozptýleny. Paní Benešová jako dlouholetá poradkyně Miloše Zemana a taky člověk, který je blízký Babišovi, ty pochybnosti jenom posiluje. Když přišla do funkce, nazvala demonstranty dětmi. Navíc řekla, že bude navrhovat nějaké úpravy soustavy státních zastupitelství. A to všechno to podezření jenom posiluje," tvrdí Fiala.

Pokud bude ministryně Benešová pokračovat ve funkci, chce Fiala přemýšlet nad dalšími kroky. "Já jsem premiérovi navrhl seriózní a dobré řešení, ať přenechá post ministra spravedlnosti ČSSD, nebo tam jmenuje nějakého odborníka, který se těší respektu napříč politickým spektrem," řekl. "Premiér na tyto návrhy neslyšel," dodal.

"Začínám mít obavu, že by nová ministryně spravedlnosti mohla činit tlak na státní zastupitelství, případně vedoucí státní zástupce odvolat, důvodem je, že zde máme obviněného premiéra, což je evropský unikát," prohlásil poslanec Evropského parlamentu za TOP 09 Jiří Pospíšil.

Za Piráty promluvil i jejich místopředseda Jakub Michálek. "Pro nás v tento okamžik je důležité, abychom apelovali na nezávislost státního zastupitelství, aby nedošlo k ohrožení plnění jeho funkcí," sdělil.

"V okamžiku, kdy paní ministryně, jako ministryně spravedlnosti řekne, že demonstrují děti, které vlastně ani neumějí rozlišit mezi soudcem a státním žalobcem, tak tím tu situaci jenom zhoršuje a to napětí stupňuje," je přesvědčen místopředseda ODS Martin Kupka.

Sám Babiš ale tvrdí, že situaci s protesty nechápe. "Paní ministryně neudělala nic špatného, takže vlastně tam se demonstruje proti něčemu, co se ještě nestalo, ani se nestane, takže vůbec tomu nerozumím," nechal se slyšet.

Pokud prý požadavky na demisi Benešové nebudou vyslyšeny. Plánují organizátoři další demonstraci. A to 13. května napříč celou republikou.