VIDEO: Bez roušek, bez rozestupů. Na trzích na náplavce se mačká dav lidí

"V sobotu 17. října od 8 hodin můžete na náplavce nakupovat jako obvykle, jen je potřeba mít roušku, dodržovat rozestupy a desinfikovat si ruce," informují farmářské trhy na svých webových stránkách. Nabídka kuřat, vajíček či kozích a ovčích sýrů od českých farmářů vylákala na náplavku mnoho Pražanů.

Dopoledne tam byla hlava na hlavě, rozestupy žádné a ne všichni se obtěžovali si roušku nasadit. Pro některé je zřejmě zbytečná, když se jedná o trhy na čerstvém vzduchu, jiní možná ani nevědí, že jsou pražských venkovních akcích povinné. Neznalost ale neomlouvá - pokud by je zastavila hlídka městské policie, mohou na místě dostat pokutu až do výše 10 tisíc korun.

Přestože jsou trhy dopředu hlášené, strážníci je nechodí cíleně kontrolovat. "Obecně se zaměřujeme hlavně na kontroly v prostředcích veřejné dopravy. Kdyby nám někdo nahlásil, že se na trzích porušují opatření, tak to samozřejmě musíme jet na místo ověřit," sdělila redakci TN.cz mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

"Případně pokud jde hlídka kolem a uvidí, že se lidé dopouštějí porušení, tak to taky musí řešit. Ale nemůžeme být prostě všude," vysvětluje Seifertová.

Pokud hlídka zjistí, že lidé nedodržují vládní nařízení, řídí se obecně třemi postupy. Nejprve se to snaží řešit domluvou. Pokud to nejde, může na místě uložit pokutu. V tomto případě platí podmínka, že dotyčný musí souhlasit a to jak s výší pokuty, tak s tím, že se dopustil přestupku. Pokud nesouhlasí, případ se předává do správního řízení.

Podle Seiferotové se každý případ posuzuje individuálně a záleží na dotyčném strážníkovi. "Samozřejmě se díváme na okolnosti. Je to složité, není možné říct, ať ve všech případech dáváme rovnou pokuty 10 tisíc. Neměly by tu být nepřiměřené tresty, pokud člověk spolupracuje, pokud si například sundá roušku, protože je mu špatně," vysvětluje mluvčí.

"Pak jsou tu také výjimky z nošení roušek, které ale strážník nemůže vždy sám posoudit. To se také musí posílat do správního řízení," dodala Seifertová.

Organizátoři upřesňují, že lidé jsou o opatřeních dostatečně informováni a to nejen na webových stránkách a sociálních sítích, ale i přímo na místě. "Na trhu samozřejmě jsou infocedule s dodržováním rozestupů, nošením roušek a desinfikováním rukou," uvádějí s tím, že pravidlo nošení roušek není přímo nařízením vlády. "Každá krajská hygienická stanice si to upravuje jinak, v Praze je to povinné nad 100 lidí," doplňují.