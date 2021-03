VIDEO: Další tvrdý zásah strážníků. Muž si odmítal nasadit roušku

Další video zachycující na první pohled nepřiměřený zásah strážníka městské policie Praha koluje na českém internetu. Krátké video zobrazující zásah Městské policie Praha sdílel na sociálních sítích například Václav Peričevič ze spolu Šalamoun.

Ve 24 vteřinovém videu je vidět strážník, který na zem povalí muže, zatýká ho a vulgárně mu přitom nadává. Z videa není patrné, co zásahu předcházelo. Podle mluvčí pražské městské policie Ireny Seifertové celý příběh začal již v obchodním centru Krakov v pražské části Bohnice a použití donucovacích prostředků bylo podle ní jen vyústěním opakovaného neuposlechnutí výzev ze strany strážníka.

"První problém s dotyčným mužem řešil strážník již v obchodním centru, kde se pohyboval bez zakrytých dýchacích cest na pobočce České pošty. Zde se navíc dožadoval vydání důchodu, ale protože odmítl zaměstnankyni pošty prokázat totožnost, bylo mu vydání peněz odmítnuto. To muže rozčílilo, začal se chovat agresivně a nadával všem přítomným," popsala Seifertová, jak konflikt začal.

Strážník muže vyzval k odchodu a po opakovaných výzvách muž s urážkami a hrozbami odešel. "Strážník ho doprovodil před vchod. Muž přešel na autobusovou zastávku, kde si opět sundal roušku a začal kopat do věcí okolo sebe. Když ho strážník upozornil na nutnost dodržovat vládní nařízení, začal vulgárně nadávat a křičel, že mu nikdo nebude nařizovat, co má dělat. To vše zakončil výhružkou smrtí vůči strážníkovi," řekla mluvčí.

Strážník následně muže vyzval k prokázání totožnosti, což 30letý muž odmítl a chtěl z místa odejít. V tu chvíli došlo k použití donucovacích prostředů, což bylo podle městské policie zcela oprávněné.

"Použití vulgárního výrazu ve vypjaté situaci nás mrzí, ale situace je dlouhodobě náročná také pro strážníky, kteří se stávají jakýmsi hromosvodem pro frustrovanou veřejnost. Městská policie není autorem vládních nařízení, úkolem strážníků je kontrola jejich dodržování," dodala Seifertová.

Problémů s chybějícími rouškami musí městská policie v posledních dnech řešit více. Například na Praze 7 v ulici U Sparty museli strážnicí řešit hned dva přestupky najednou.

"Během řešení přestupku 47leté ženy, která neměla nasazený ochranný prostředek dýchacích cest, vyzval strážník ze stejného důvodu kolemjdoucího muže k nasazení respirátoru. Muž opakovaně odmítal výzvy uposlechnout, snažil se z místa odejít a strážníky ignoroval. Po oznámení, že bude předveden na služebnu státní policie, začal hystericky křičet a odmítal spolupracovat," uvedla policie.

Společně s hlídkou Policie ČR, která se nacházela poblíž, byl nakonec zpacifikován a skončil v poutech. Na zákrok policistů a strážníků se můžete podívat na videu: