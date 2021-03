VIDEO: Strážníci tvrdě uzemnili muže bez roušky, vedle zoufale plakal jeho synek

Na sociálních sítích se ve středu objevilo video tvrdého zásahu uherskohradišťských strážníků proti muži zřejmě kvůli chybějící ochraně dýchacích cest. Hlídka muže srazila k zemi a snažila se jej spoutat, zatímco vedle plakal jeho malý syn.



"Pusťte mne, pusťte mne, pusťte mne, ježíšikriste," křičí muž na zemi. "Co mu to děláte, proboha?" volá na policisty ženský hlas. Dítě pláče a dožaduje se maminky. Muž žádá o pomoc, prosí kolemjdoucí, aby zavolali státní policii.

Záznam zákroku uherskohradišťských strážníků:

Podle vyjádření města se mělo vše odehrát ve středu kolem půl páté odpoledne v Havlíčkově ulici, kde dvoučlenná hlídka kontrolovala muže ročník 1980. "Při kontrole bylo zjištěno, že dochází k porušování mimořádného opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce," uvedl mluvčí Uherského Hradiště Jan Pášma.



Muž měl opakovaně odmítnout prokázat totožnost a nasadit si ochranu dýchacích cest a podle strážníků se snažil z místa odejít. "Vzhledem k tomu, že při zákroku došlo k použití donucovacích prostředků (se záměrem muže předvést k prokázání totožnosti), a také vzhledem k tomu, že u události bylo přítomno malé dítě, které muže doprovázelo, nařídil starosta města Uherské Hradiště Ing. Stanislav Blaha důsledné prošetření celého zákroku s důrazem na adekvátnost užití donucovacích prostředků," doplnil Pášma.





"Prověření, jak strážníci plnili své zákonné povinnosti, se budu osobně intenzivně věnovat. Celou událost považuji za velmi politováníhodnou, hlavně kvůli přítomnosti malého dítěte. Pokud se prokáže, že samotný zákrok byl neadekvátní, budou vyvozeny patřičné důsledky. V tuto chvíli jsou oba strážníci až do vyřešení případu postaveni mimo službu," uvedl ve čtvrtek uherskohradišťský starosta a poslanec Stanislav Blaha (ODS).



Většina uživatelů sociálních sítích zákrok kritizovala. "Nevím, dle čeho strážníci vyhodnotili, že je nutný takový postup proti muži s malým dítětem. Považuju ho za naprosto neadekvátní. Ten člověk se nedopustil žádného zločinu. Co bude příště? Dnes jsem prošla dvakrát náměstí v Uherském Hradišti, kdy jsem si musela respirátor po chvilkách sundat, prostě to neudýchám. Mám očekávat, že mě třeba rovnou zastřelí? Policie by si měla uvědomit, že vlivem celospolečenské situace, (byť to není jejich vina) mají momentálně hodně špatné skóre... podstatná část národa to tak totiž vnímá..." napsala na sociálních sítích k zákroku paní Iva.

Anketa Byl zákrok strážníků adekvátní? Ano 37 21 hlasů Ne 63 35 hlasů Hlasovalo 56 lidí.

Někteří ale zákrok schvalují, strážníci podle nich jen reagovali na porušování pravidel. "Kdyby dodržoval opatření vlády, k ničemu takovému nedojde. O tom, že kdyby výzvy městské policie uposlechl jako každý normální člověk v obdobné situaci, celá věc se vyřeší pouhou domluvou. Co na tom pořád nechápete? A klidně mě tady sežerte zaživa, ale tak to prostě je," oponoval uživatel Jan.

